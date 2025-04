Legendární Marathon se vrací na scénu, tentokrát jako kompetitivní střílečka

Legendární značka Marathon se v letošním roce dočká vzkříšení

Namísto střílečky z první osoby nás čeká multiplayerová akce

Vydání je naplánováno na 23. září na PlayStation 5, Xbox Series X/S a PC

Mezi hráči je patrně jen málo těch, kteří by nikdy neslyšeli o herním studiu Bungie a o jeho výtvorech Halo a Destiny. Pamětníci si jistě také vzpomenou na trochu méně známější, přesto do značné míry kultovní Marathon, jenž debutoval v roce 1994 na počítačích Macintosh. O významu hry svědčí také její zařazení na seznam 100 nejlepších her všech dob podle časopisu Time v roce 2012. Americké studio Bungie, které nyní spadá pod křídla Sony, se nyní rozhodlo ikonickou značku oživit, byť v trochu jiné podobě.

Marathon je zpět, ovšem v trochu jiné podobě

První zmínky o novém Marathonu jsme se dozvěděli už před dvěma lety, nicméně od té doby se mnoho nových informací neobjevilo. Nyní Bungie konečně ukázalo první gameplay trailer, ve kterém můžeme vidět podrobněji herní mechaniky. V roli runnera bojujete v partě až tří hráčů v rámci rozličných zón na mapách až pro 18 hráčů, tedy až pro šest týmů. Zde se můžete utkat s konkurenčními runnery ve snaze získat co nejvíce kořisti.

Ačkoli je hra Marathon navržena tak, aby se hrála v týmech, můžete hrát i sólo. Součástí světa bude také boj s herními nepřáteli v rámci PvE – jednotlivé herní seance budou o rozhodování, zda se vám vyplatí s těmito nepřáteli bojovat a riskovat prozrazení své polohy soupeřícím týmům, nebo zda se raději budete těmto hrozbám při plnění úkolů vyhýbat.

V rámci hratelnosti si též můžete upravovat své vybavení a vybírat si z několika tříd na základě vašeho herního stylu – Void preferuje tichý postup kombinovaný s neviditelností, Glitch umí na chvíli vyřadit nepřítele a hodí se na rychlé přepady, Locus plní díky štítu a brokovnici roli tanka a Blackbird je typický průzkumník. V plné verzi hry by poté měly přibýt ještě další dvě hratelné třídy.

Zajímavá mechanika se také týká smrti – pokud zemřete, vypadne vám vybavení. Pokud však přežijete, kořist se s vámi přesune do dalších her, takže získáte silnější vybavení a zvýšíte si úroveň. Spoluhráči vás také mohou oživit, pokud v rámci plněné mise neuspějete. Bungie neomezuje složení týmů, takže to znamená, že si každý z tříčlenného týmu může vybrat stejnou třídu. K dispozici budou výzvy na konci hry, hodnocená hra, sezónní vyprávění příběhů, komunitní události a další.

Marathon se odehrává ve sci-fi vesmíru v roce 2850, v pozůstatcích Tau Ceti IV, které Bungie popisuje jako ztracenou kolonii, jejíž obyvatelé beze stopy zmizeli. Soupeřící frakce si najímají runnery, aby vyčistili to, co po nich zbylo, a každý, kdo se k tomuto úkolu přihlásí, se zároveň vzdá své lidské podoby ve prospěch biosyntetické schránky s jedinečnými schopnostmi a statistikami. Znovuzrozený Marathon dorazí už 23. září na platformy PlayStation 5, Xbox Series X/S a PC, přičemž bude podporovat cross-play a cross-save.

Autor článku Michael Chrobok Nestranný fanoušek mobilních technologií, amatérský fotograf, příležitostný sportovec a městský cyklista. Ve volném čase rád cestuje, zahraje si hru, nebo se ponoří do světa Zaklínače či Star Treku.