Střelba do dětí a satanská pizza. Musk na X odblokoval usvědčeného dezinformátora

Elon Musk znovu přesvědčuje veřejnost o svém výkladu svobody projevu na sociálních sítích. Na své vlastní síti X omilostnil od banu Alexe Jonese, kontroverzního aktivistu, který je považován za krajně pravicového konspiračního teoretika. Následně se Elon Musk objevil v živě vysílaném rozhovoru právě s Jonesem.

Alex Jones, původním zaměstnáním filmař, nyní provozuje několik webů, které jsou pokládány za dezinformační, byl na síti dříve nazývané Twitter „umlčen“ v září roku 2018. Vedení Twitteru tehdy uvedlo jako důvod zablokování Jonese jeho urážlivé chování, kdy v příspěvku přirovnal reportéra televizní stanice CNN k mládežnické nacistické organizaci Hitlerjugend.

Tou dobou byl Jones také trestně stíhán za to, že šířil hoax o tom, že střelba ve škole Sandy Hook byla podvrh na veřejnost a údajně mělo jít o součást vládního spiknutí. Během této tragické události přišlo o život 20 dětí a 6 dospělých. Později byl shledán vinným za šíření pomluvy a bylo mu nařízeno zaplatit více než 1 miliardu dolarů za šíření této dezinformace. Aby se Jones vyhnul placení, vyhlásil osobní bankrot, informovala agentura AP.

My firstborn child died in my arms. I felt his last heartbeat.

I have no mercy for anyone who would use the deaths of children for gain, politics or fame.

— Elon Musk (@elonmusk) November 21, 2022