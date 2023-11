Svoboda slova podle Muska: za kritiku Twitteru vyhrožuje žalobou

Kontroverzní miliardář údajně připravuje žalobu na neziskovou organizaci

Ta kritizovala sociální síť X pro preferenci krajně pravicového obsahu

Podle Muska šlo jen o snahu finančně poškodit jeho společnost

Sitauce na sociální síti X, která byla dříve známá jako Twitter, se v poslední době rapidně zhoršuje. Od koupě platformy miliardářem Elonem Muskem se síť poměrně zásadně proměnila, přičemž řada uživatelů se domnívá, že nikoli ku prospěchu věci. Na síti se například rozbujel problém s boty a falešnými účty, které se sice Musk svými kroky snaží dostat pod kontrolu, nicméně v praxi se mu daří spíše pravý opak. Nepomáhají tomu ani tweety samotného miliardáře, který se neštítí antisemitismu a konspiračních teorií, v důsledku čehož z X odešla řada významných inzerentů v čele s Applem.

Miliardář chystá žalobu na neziskovou organizaci

Příjem od velkých společností X potřebuje ke svému normálnímu fungování a příchod Muska měl zajistit stabilní financování, se kterým měl Twitter v minulosti problémy. Namísto toho, aby si excentrický vlastník nasypal popel na hlavu a omluvil se, kontaktoval své právníky a začal kolem sebe šermovat žalobami. Jako oběť si vybral neziskovou společnost Media Matters, která nedávno zveřejnila zprávu, v rámci které tvrdí, že síť favorizuje krajně pravicový obsah. To se mu pochopitelně nelíbí a naopak tvrdí, že informace zveřejněné Media Matters mohou za to, že velké společnosti přestávají inzerovat na X.

Téměř současně zahájil texaský generální prokurátor Ken Paxton vyšetřování Media Matters kvůli „možné podvodné činnosti.“ Musk tuto zprávu zveřejnil na svém účtu X a uvedl, že „podvody mají občanskoprávní i trestní postih.“ Musk již dříve reagoval na tweet bývalého Trumpova poradce Stephena Millera, který navrhoval, aby se obviněními z podvodu zabývali konzervativní generální prokurátoři (jako Paxton).

Paxton ani síť X netvrdí, že Media Matters lhala v tom, že na síti vídá větší množství krajně pravicového obsahu, dokonce tento fakt potvrzuje. Tvrdí však, že organizace „zmanipulovala“ algoritmy tak, aby X zobrazovaly nevhodné reklamy a obsah a tudíž se nejedná o reprezentativní vzorek. Údajná manipulace spočívala ve vytvoření účtu, který sledoval výhradně kombinaci významných značek a extremistického obsahu, a pak „donekonečna procházeli a obnovovali svůj nereprezentativní, ručně vybraný kanál,“ dokud nedošlo k souběhu těchto dvou témat.

Žaloba obviňuje společnost Media Matters ze zasahování do smlouvy, znevažování obchodní činnosti a zasahování do budoucího hospodářského prospěchu – tato tvrzení by mohla být obtížně prokazatelná vzhledem k vysokým nárokům na právní stíhání svobody projevu podle prvního dodatku. Musk má na druhou stranu k dispozici značné finanční prostředky, které neváhá vynaložit na různé soudní spory, kupříkladu když obvinil jednoho ze svých kritiků z pedofilie. Na druhou stranu Media Matters se případného soudního sporu nebojí a věří ve vítězství. Jak se nakonec celá záležitost vyvine ukáže až čas.