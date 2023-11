Musk si zase pustil pusu na špacír. Na síti X kvůli tomu přišel o Apple i IBM

Elon Musk si s kontroverzními výroky zkrátka nedá pokoj

Jeho poslední antisemitské konspirační teorie ho začínají stát nemalé peníze

Inzerci na sociální síti X už ukončili IBM, Lionsgate nebo třeba Apple

Jestli nemá Elon Musk pro něco cit, je to diplomatické jednání. Někoho urazit je pro něj takřka běžnou záležitostí, přičemž namísto omluvy je schopen dotyčnou osobu či skupinu lidí urazit ještě více. Pokud jde jen o urážky na cti, dalo by se nad tím s přivřením obou očí jen mávnout rukou a svést to na výstřední miliardářské chování, nicméně jakmile balancují jeho výroky na hraně zákona a etiky, přehlížet to jen tak snadno nelze.

Antisemitské výroky stojí Muska značnou část příjmů

Tentokrát si Elon Musk pustil pusu na špacír na své sociální stíti X, která byla dříve známá pod jménem Twitter. Ve svých příspěvcích balancoval na hraně antisemitismu, když dával za pravdu některým konspiračním teoriím, které podporují nadřazenost bílé rasy a boj proti Lize proti hanobení. Na tuto skutečnost upozornila nezisková organizace Media Matters, která rovněž poukázala na to, že neonacistické a prohitlerovské organizace vesele platí síti X za inzerci. Reakce na sebe nenechala dlouho čekat a udeřila Muska přesně tam, kde ho to bude nejvíce bolet – na jeho peněženku.

Po jeho nepřijatelných výrocích ukončilo svou placenou inzerci hned několik velkých firem jako například IBM či Lionsgate. Tyto společnosti uvedly, že se jedná o naprosto nepřijatelnou situaci a okamžitě přestávají inzerovat své produkty a služby na síti X. Server Politico rovněž uvedl, že Evropská komise zaslala vedoucím představitelům interní zprávu, v níž upozorňuje, že přestala inzerovat na těchto stránkách kvůli „rozšířeným obavám souvisejícím s šířením dezinformací.“

Server Axios s odvoláním na nejmenované zdroje uvádí, že reklamu na X pozastavuje také Apple. Podle zdrojů Alexe Heatha z The Verge byl Apple jedním z největších inzerentů na této platformě. Společnost běžně nakupovala reklamy propagující nové produkty a kupovala vlastní „hashflag“ emoji animace pro významné události, které by změnily reakci tlačítka like na označených příspěvcích. Ztrátu těchto společností jistě sociální síť X výrazně pocítí, přičemž pokud bude Musk ve svých skandálních výrocích pokračovat, může být situace ještě mnohem horší.