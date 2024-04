Stovky milionů fotek pro trénink AI? Apple uzavřel dohodu se Shutterstockem

Zájem o licencování obsahu pro trénink modelů umělé inteligence roste především mezi velkými technologickými firmami

Apple podepsal s globální fotobankou Shutterstock klíčovou dohodu

Závodu o data se účastní i společnosti, jako je Google, Meta a Amazon

Původně společnosti pohybující se na poli s umělou inteligencí, jako například OpenAI, cvičily své modely sběrem dat z internetu. S nemalou hrozbou právních problémů kvůli autorským právům se ale nyní snaží velcí hráči uzavírat dohody o formálním licencování obsahu. Jedním z nich je dle nových informací i Apple, který v této oblasti doposud lehce zaostával. Že ale cupertinský gigant chce na vlnu technologií umělé inteligence opravdu naskočit, je nyní více než jasné.

Až 475 milionů snímků pro trénink AI?

Agentura Reuters nyní informovala, že Apple uzavřel partnerství s jednou z největších fotobank na světě Shutterstockem. Applu se tak otevře možnost tréninku jeho modelů na milionech fotografií, a to bez jakéhokoli strachu z porušení autorských práv. Shutterstock se na svém webu chlubí, že k poslednímu listopadovému dni loňského roku měl v databázi přes 475 milionů snímků. Není ale zřejmé, zda Apple bude moci využívat kompletní databázi, nebo jen její část.

Částka, kterou Apple fotobance zaplatí, se má pohybovat v rozmezí 25 až 50 milionů dolarů. I když se zpráva dostala na veřejnost až nyní, společnosti se dle dostupných informací měly dohodnout již dávno a smlouvu podepsat ke konci roku 2022. Technologický gigant z Cupertina ale ani zdaleka nebyl jediný, se kterým Shutterstock dohodu uzavřel. Obdobnou spolupráci měly s fotobankou podepsat i společnosti Meta, Google či Amazon.

Nastává zde poměrně zajímavá situace, protože právě fotobanky jsou všeobecně s nástupem grafiky generované pomocí umělé inteligence jedním ze subjektů, kterým by výrazně mohly poklesnout zisky. A právě na jejich snímcích nyní technologičtí giganti budou trénovat své modely, což je trochu úsměvné, ale zároveň to jejich provozovatelům zajistí slušné příjmy.

Zájem však není pouze o fotogalerie. V minulosti internet zahltily zprávy, že Apple jedná s různými vydavateli novin o licencování jejich článků pro výcvik modelů umělé inteligence. Důkazem důležitosti získávání obsahu pro trénování AI je i nedávný článek New York Times, který uvedl, že Meta se pokoušela koupit známé nakladatelství Simon & Schuster. Dojít k přijatelné dohodě pro obě strany je ale velmi těžké, a tak některé společnosti dokonce zvažují obrátit se na soud.

Co přesně Apple chystá, bychom se mohli dozvědět již 10. června v rámci vývojářské konference WWDC, na které společnost oficiálně představí nový operační systém iOS 18. Očekává se, že právě s ním by k uživatelům mohly doputovat nové funkce poháněné umělou inteligencí. Ostatně ta by měla být jedním z klíčových lákadel všech nových verzí operačních systémů od Applu. K samotné keynote se již stihl vyjádřit i marketingový ředitel Applu Greg Jozwiak který na sociální síti X napsal, že konference bude naprosto neuvěřitelná.