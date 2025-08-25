Steve Jobs používal na pohovorech zvláštní „pivní test“. Češi by jím neprošli

- Ucházet se o práci v Applu bylo složitější, než se může zdát
- Steve Jobs svého času rád používal takzvaný „pivní test“
- S vypitými hektolitry piva to nicméně nemá nic společného
Absolvovat pracovní pohovor se v životě jistě podařilo absolvovat drtivé většině z nás. Přijít včas, slušně oblečený, vybavený znalostmi pro danou pracovní pozici a nějakými těmi informacemi o firmě je takový zlatý standard, nicméně nemusí vždy stačit. Pokud jste se totiž hlásili do Applu za časů Steva Jobse, mohl vás čekat přeci jen o trochu jiný zážitek, než na který jste se pečlivě připravovali studiem produktů kalifornského giganta a jeho finančních výsledků. Jobs měl totiž oblíbenou metodu, takzvaný „pivní test“, kterým rád nové uchazeče o zaměstnaní prověřoval.
Není pohovor jako pohovor
Ačkoli si Češi pod pojmem „pivní test“ ihned představí vypité hektolitry piva a soutěž v tom, kdo toho vypije nejvíc před tím, než skončí pod stolem, tahle zkouška má přeci jen o trochu jiný charakter. Jobs totiž netoužil vybírat z řady téměř identických „robotů“, kteří mají naučené fráze a opakují, co chce slyšet, ale chtěl zaměstnávat skutečné lidi. A aby se k lidské podstatě kandidáta dostal co nejblíže, namísto sezení v kanceláři a takřka výhradně jednostranného kladení dotazů, brával uchazeče například na procházku, nebo právě do restaurace na pivo.
Během těchto setkání, které měly za úkol uvolnit atmosféru a alespoň trochu snížit tlak na uchazeče, kladl Jobs potenciálním zaměstnancům více či méně těžké otázky. Mezi ty jednodušší patřilo například „Co jste dělali minulé léto?“, přičemž ty těžší poté byly ve stylu „Kdy se vám naposledy něco opravdu povedlo?“. Cílem bylo zjistit, jak kandidáti uvažují mimo pracovní témata a jak by případně zapadli to týmu. „Zjistil jsem, že když dáte dohromady dostatečný počet špičkových zaměstnanců a dáte si tu neuvěřitelnou práci s hledáním těchto špičkových zaměstnanců, opravdu spolu rádi pracují. Je to proto, protože předtím tu možnost nikdy neměli,“ řekl svého času k této metodě přímo Steve Jobs.
Tehdejší viceprezident industriálního designu, kterým nebyl nikdo jiný než Jony Ive, prozradil jednu otázku, kterou mu Steve Jobs kladl každý den – „Kolikrát si dnes řekl ne?“. Jobs totiž věřil, že říkání slova ne vytváří prostor pro soustředění, přičemž podobnou filosofii měli v té době také ostatní úspěšní lidé. Vzhledem k tomu, že Češi si rádi chodí na pivo především zanadávat na všechno možné, je velmi pravděpodobné, že by na pohovoru u Steva Jobse uspělo jen pramálo z nás, pokud vůbec někdo.