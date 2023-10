Starosta New Yorku má na krku skandál. Voliče oslovoval pomocí AI

Starosta New Yorku Eric Adams telefonoval voličům prostřednictvím umělé inteligence

Ta se s nimi bavila v jejich mateřských jazycích, i když Adams hovoří pouze anglicky

Situace vzbudila otázku, zda je toto jednání morální či nikoli

Umělá inteligence zažívá v letošním roce nevídaný rozmach. Ačkoli se v praxi sice jedná spíše o jazykové modely na bázi strojového učení a do „skutečné“ umělé inteligence má ještě daleko, možnosti jejího využití v praxi jsou více než obrovské. Než se s novou technologií naučíme pracovat tak, aby nám byla ku prospěchu, bude to nicméně ještě nějakou dobu trvat. To ovšem neznamená, že by někteří vynalézaví lidé nepřišli na využití už nyní, a jak jinak než v osobní prospěch.

Jsou robotické hovory s využitím umělé inteligence nemorální?

Asi není překvapením, že ke kreativnímu použití umělé inteligence došlo v rámci politického klání. Starosta města New York Eric Adams v současné době čelí kritice, že využívá umělou inteligenci k oslovování voličů. Na tom by nebylo nic až tak zvláštního, kdyby Adams nezaúkoloval AI k tomu, aby voličům volala v jejich mateřském jazyce, kterým v těchto případech nebyla angličtina.

Podle dostupných informací serveru The City měl robotický hlas jménem starosty volat tisícům voličů ve španělštině, více než 250 v jidiš, přes 160 hovorů měla umělá inteligence udělat v čínštině a k tomu i 89 v příbuzné kantonštině, a dokonce také 23 telefonátů v haitské kreolštině.

Téměř okamžitě se ozvaly první nespokojené hlasy, které považují toto jednání minimálně za etický sporné. Oslovení voliči by totiž mohli nabýt dojmu, že starosta ovládá jejich mateřskou řeč a promlouvá k nim skrze ni, přitom sám Adams hovoří pouze anglicky. „Je to velmi neetické, zejména za využití peněz daňových poplatníků. Používání umělé inteligence k přesvědčování Newyorčanů, že mluví jazyky, které neovládá, je velmi orwellovské,“ uvedl v reakci Albert Fox Cahn, ředitel projektu Surveillance Technology Oversight Project.

„Vnímáme to jako něco, co lze používat po celém městě a všude tam, kde nabízíme jakýkoli typ služby. Časem to rozšíříme do té míry, že všechny služby budou obsluhovány prostřednictvím bota,“ řekl Matthew Fraser, vedoucí odboru technologií na newyorské radnici. „Je to eticky správné, nebo špatné? Mám jednu věc, musím řídit město a musím být schopen mluvit s lidmi jazykem, kterému rozumějí. Všem mohu říct jen nǐ hǎo (čínsky dobrý den, pozn. aut.),“ řekl Adams, když se smíchem ukončil tiskovou konferenci. Otázka etiky při využívání umělé inteligence v praxi se bude časem objevovat čím dál tím více a z pohledu společnosti je jistě dobře, že se o sporných tématech hovoří.