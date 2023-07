Černí pasažéři v MHD mají smůlu. V New Yorku je odhaluje umělá inteligence

V New Yorku pomáhá s odchytáváním černých pasažérů umělá inteligence

Tamní dopravní podnik ji prozatím testuje na sedmi stanicích

Do konce roku by měla být v provozu na více než dvou desítkách zastávek

Problémy s černými pasažéry musí řešit pravděpodobně každý dopravní podnik na světě. Ušetřit pár korun za lístek či dlouhodobý kupón touží celá řada lidí, proto raději riskují velkou pokutu a ostudu, než aby zaplatili často velmi rozumnou cenu za jízdenku. Přepravním společnostem tímto ovšem uchází nemalé finanční prostředky, které by mohly použít například na modernizaci vozového parku, častější údržbu vozů nebo vyšší odměny pro své zaměstnance.

Neplatiče pomůže identifikovat umělá inteligence

Výjimkou není ani dopravní podnik v americké metropoli New York, která se pyšní nejlepším systémem veřejné hromadné dopravy ve Spojených státech a bez větších problémů snese srovnání i s evropskými velkoměsty. Jen za rok 2022 přišel podnik Metropolitan Transit Authority (MTA), který se stará o dopravu v New Yorku a přilehlém okolí, o 285 milionů dolarů (cca 6,1 miliardy korun) kvůli jízdám načerno. Pro efektivnější boj s neplatiči se proto rozhodl povolat na pomoc umělou inteligenci.

Na sedmi vybraných stanicích nasadil MTA sledovací zařízení poháněné umělou inteligencí, které má za úkol vyhledávat v rámci cestujících neplatiče, přičemž v dohledné době má v plánu tento systém rozšířit na další dvě desítky stanic a hodlá v tom pokračovat až do konce roku. O technickou stránku se stará španělská společnost AWAAIT, která se rozpoznávacím softwarem na bázi umělé inteligence zabývá dlouhodobě.

Ředitel komunikace MTA Tim Minton naznačil, že umělá inteligence slouží ve své podstatě k počítání černých pasažérů. Už pilotní testování dalo podniku důležitá data – například nejvíce černých pasažérů cestuje mezi 15:00 a 16:00, tedy v době, kdy v USA končí děti ve školách, a nejpopulárnějším způsobem, jak se vyhnout placení, je využití nouzových turniketů, kterých zneužilo na 50 procent cestujících bez jízdenky. Minton zároveň poznamenal, že veškeré záznamy z více než 10 tisíc kamer jsou uchovávány jen po omezenou dobu.

Systém v současné době není nastaven tak, aby na neplatiče automaticky upozorňoval policejní složky, avšak zástupce AWAAIT nevyloučil, že by se to v budoucnu mohlo změnit. Za poslední rok se zvýšil počet policistů na stanicích metra v New Yorku, což vyústilo také ve vyšší počet zadržených černých pasažérů. To s sebou nicméně nese také kontroverzi v podobě mnohem vyšší míry zadržených Afroameričanů a Hispánců, čímž se v rámci podezření z diskriminace zabývala v roce 2020 také státní zástupkyně Letitia James.

V Česku je problém i s výběrem pokut

Umělá inteligence má tu výhodu, že nerozlišuje černé pasažéry podle jejich barvy kůže či původu. Na druhou stranu visí ve vzduchu možné zneužití celého systému, a to jak samotným dopravním podnikem, tak případně ze strany vládních činitelů či hackerské skupiny, která by potenciálně mohla získat do systému přístup. V tuzemském prostředí, konkrétně v nejvytíženějším Dopravním podniku hlavního města Prahy (DPP), se běžně uvádí, že načerno cestuje přibližně 10 procent z celkového počtu 1,6 milionu cestujících denně, tedy 160 tisíc. Zachycení černí pasažéři aktuálně dluží DPP téměř jednu miliardu korun, konkrétně 929 milionů v rámci 558 tisíc pohledávek.