Starfield pro PS5 údajně dorazí v příštím roce, doprovodí ho i nové příběhové rozšíření

Zatímco další a další hry od Xboxu postupně vycházejí také na konkurenčním PlayStationu 5, jedna exkluzivita se konzoli od Sony zatím úspěšně vyhýbá. Máme na mysli vesmírné RPG Starfield od Bethesdy. Podle zákulisních informací spolehlivého herního magazínu MP1st se však hráči na PS5 nakonec přece jen dočkají, a to už v průběhu jara příštího roku.

Starfield pro PS5 až v roce 2026?

Magazín MP1st s odvoláním na nejmenované zdroje tvrdí, že letos se fanoušci portu ještě nedočkají, zčásti kvůli neuspokojivým prodejním výsledkům zatím jediného příběhového rozšíření s názvem Shattered Space. Microsoft se údajně přiklání spíše ke zmíněnému jarnímu termínu v příštím roce. Přibližně ve stejném termínu bychom se měli dočkat také druhého – zatím oficiálně nepředstaveného – příběhového rozšíření a aktualizací s vylepšeními základní hry.

Další hry na cestě…

Oznámení PS5 verze hry se ale zatím nechystá a podle magazínu MP1st k němu nedojde ani na blížím se herním veletrhu gamescom v německém Kolíně nad Rýnem, který je každoročně místem pro zajímavá herní oznámení a jehož se letos účastní také Xbox. Stejně tak by ale hráči neměli očekávat překvapivé vydání po vzoru vylepšeného Oblivionu. Na oficiální oznámení zkrátka dosud nenadešel ten správný čas. MP1st ale zároveň uvádí, že plány Microsoftu se mohou kdykoliv změnit. Aktuálně se však se Starfieldem pro PlayStation 5 počítá na rok 2026.

Už 26. srpna se na PS5 podívá jedna z ikonických značek, která byla odjakživa pevně spjatá s Xboxem – remaster prvního dílu střílečky Gears of War s podtitulem Reloaded (ve stejný den hra vychází také na PC a Xbox Series X/S, pozn. red.). Nedávno se na internetu objevily spekulace, že na PS5 zamíří také očekávaná střílečka Gears of War: E-Day či zombie survival State of Decay 3.

