Simulátor podnikatele ve středověku? Češi oživují herní sérii The Guild s podtitulem Europa 1410

Středověký ekonomický simulátor The Guild se dočká nového pokračování

Vývoj dostalo na starosti brněnské studio Ashborne Games

Hra by měla vyjít v příštím roce na PC

Herní sérii ekonomických simulátorů The Guild si dnes pamatují už jen herní fajnšmekři. Ostatně budování podnikatelského impéria ve středověkých kulisách je záležitostí pro úzkou skupinu hráčů. Tituly vznikající pod taktovkou 4HEAD Studios a vydavatele JoWooD Productions si nicméně získaly řadu oddaných hráčů. Pokus oživit značku přišel v roce 2022 od vydavatele THQ Nordic, nicméně potíže s vývojem se odrazily na nevalných kvalitách hry. THQ Nordic se nicméně nevzdává a s oblíbenou značkou to zkouší ještě jednou – tentokrát ji svěřil brněnskému studiu Ashborne Games.

Středověk, jak ho možná neznáte

Hra s názvem The Guild: Europa 1410 (svým podtitulem odkazuje na první díl série Europa 1400: The Guild) se má vrátit ke kořenům série, tedy budování obchodnického impéria, politikaření a bojům o moc ve středověku. Vaše začátky budou nicméně skromnější a bude záležet na každém vašem rozhodnutí, jestli budete mít ten daný den co do úst, nebo naopak skončíte převálcovaní nemilosrdným soukolím osudu. Časem, jak vaše moc a vliv poroste, budete řešit už trochu jiné problémy, související nejen s obchodní činností, ale také válkami a hladomory. Zkrátka středověký ekonomický simulátor, jak se patří.

The Guild: Europa 1410 bude postavena na Unreal Engine 5 a vydání je plánováno už na příští rok, konkrétně na platformu PC. Zajímavostí je, že se počítá také s multiplayerem až pro 12 lidí, tudíž o vliv ve městě nebudete muset soupeřit s umělou inteligencí, ale klidně svými nejbližšími přáteli. Kromě oznamovacího traileru toho ale o titulu prozatím mnoho nevíme a na detaily si ještě budeme muset počkat.

Brněnské studio Ashborne Games nejsou žádní nováčci. Na svém kontě mají například oceňovaný titul Last Train Home, který si na serveru Metacritic vysloužil solidní hodnocení 80 bodů ze 100. Titul věnuje české historii, konkrétně návratu československých legií zpět do vlasti uprostřed ruské občanské války. Kromě samotného boje řešíte ve hře i vztahy posádky a zásobování, přičemž hlavním cílem je přežití. Pokud byste si titul chtěli vyzkoušet, najdete jej aktuálně na Steamu ve slevě za 20 eur (cca 500 korun).

Autor článku Michael Chrobok Nestranný fanoušek technologií, amatérský fotograf, příležitostný sportovec a baseballový nadšenec. Ve volném čase rád cestuje, zahraje si hru, nebo se ponoří do oblíbených fantasy a sci-fi světů.