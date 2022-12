Stahujte: na populární telefon od Samsungu s nízkou cenou zamířil Android 13

Poslední verze Androidu, společně s One UI 5.0, dorazila na Galaxy A13

Samsung dokazuje, že je schopen aktualizovat i cenově dostupné modely

Update je dostupný také pro majitele v Česku a na Slovensku

Aktualizace na nejnovější verzi operačního systému je tradiční bolístka chytrých telefonů s Androidem. Ten největší z nich, jihokorejský Samsung, ale na řešení tohoto problému usilovně pracuje a v posledních letech až příkladně aktualizuje své telefony napříč bohatým portfoliem. I když se mezi prvními zpravidla dočkají majitelé vlajkových modelů, dříve či později se z nové verze Androidu a také nadstavby One UI mohou těšit i majitelé dostupných telefonů.

To je také nyní případ Samsungu Galaxy A13 s modelovým označením SM-A135F, na kterých se už v těchto chvílích šíří Android 13 s nadstavbou One UI 5.0. Společně s verzí firmwaru A135FXXU2BVL2 se do telefonu dostává také listopadová bezpečnostní záplata.

Hardwarové parametry Samsung Galaxy A13 Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 12, čipset: Exynos 850, octa-core, 4× 2,0 GHz Cortex-A55 + 4× 2,0 GHz Cortex-A55, GPU: Mali-G52, RAM: 3/4 GB, interní paměť: 32/64/128 GB, pam. karta:

Rozměry: 165,1 × 76,4 × 8,8 mm, hmotnost: 195 g, zvýšená odolnost: ne Displej, konektivita a baterie 6,6", PLS TFT, rozlišení: Full HD+, 1080 × 2408 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.0, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 5000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, f/1.8, PDAF, druhý: 5 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 123˚, 1/5", 1.12µm, třetí: 2 Mpx, makro, f/2.4, čtvrtý: 2 Mpx, portrétový, f/2.4, selfie kamera: 8 Mpx, f/2.2, Full HD video Cena: 3 779 Kč Kompletní specifikace

Velké aktualizace povětšinou nejprve míří na zahraniční trhy, přičemž do našich končin mu to vždy chvíli trvá. Tentokrát se však z nové aktualizace mohou těšit majitelé Galaxy A13 také v Česku i n Slovensku, a to společně například s Německem, Polskem, Itálií či Velkou Británií. Pokud vám smarthpone aktualizaci ještě nenabídl, můžete update zkusit ručně vyvolat v nastavení.