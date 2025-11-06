Stahujte aktualizaci pro Huawei Watch D2: jsou ještě přesnější a mají nový ciferník

- Huawei Watch D2 dostávají novou aktualizaci, která vylepšuje některé funkce
- Kromě nových možností zobrazení naměřených dat nechybí ani nový ciferník
- Aktualizace by měla být dostupná pro všechny uživatele v následujících dnech a týdnech
Chytré hodinky nejsou jen prodlouženou rukou smartphonu, ale stále více také sledují vaše aktivity a tělesné funkce, jako je srdeční tep, okysličení krve či EKG. Někteří výrobci v poslední době experimentují také s měřením krevního tlaku, ale zatímco takové Apple Watch na to jdou cestou analytiky dlouhodobě naměřených dat, Huawei se rozhodl pro trochu přímočařejší přístup – jeho hodinky Huawei Watch D2 totiž mají řemínek kombinovaný s manžetou tlakoměru, tudíž vám zvládnou změřit krevní tlak v reálném čase.
Nové funkce pro Huawei Watch D2
Huawei si pro uživatele těchto hodinek nyní připravil překvapení – aktuálně totiž na hodinky míří globální aktualizace s číselným označením 6.0.0.12 (C00M06), která uživatelům přináší několik nových funkcí týkající se sledování zdraví. V poznámkách k verzi softwaru 6.0.0.12, jak uvádí server Huaweiblog.de, se uvádí, že všichni uživatelé hodinek Watch D2 mohou nyní dostávat připomínky vztahující se k jednorázovému měření krevního tlaku. Upozornění dorazí ve vámi zvolený čas, přičemž firma si od tohoto slibuje, že vám pomůže vytvořit si rutinu v měření tlaku.
Další vylepšení se týká aplikace pro měření srdečního tepu. Nově lze zobrazit údaje o variabilitě srdečního tepu a také záznam historických údajů v rámci tréninku a následného zotavení srdečního tepu po aktivitě. Podle Huaweiblog.de došlo také k optimalizaci uživatelského rozhraní. V seznamu změn Huawei rovněž uvádí, že je k dispozici nový ciferník s názvem HealthMate. Ten zobrazuje vaše nejnovější naměřené zdravotní údaje a také zkratku pro spuštění zdravotní kontroly za účelem naměření nových dat.
Kromě toho došlo k obecnému zlepšení stability systému, ať už si pod tím máme představit cokoli. Verze softwaru 6.0.0.12 se postupně rozšiřuje mezi uživatele hodinek Huawei Watch D2, přičemž jakmile bude k dispozici také pro vás, budete si ji moci stáhnout prostřednictvím aplikace Huawei Health.