TOPlist

Stahujte aktualizaci pro Huawei Watch D2: jsou ještě přesnější a mají nový ciferník

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 6. 11. 12:00
0
Huawei Watch D2 Omron tlakoměr
  • Huawei Watch D2 dostávají novou aktualizaci, která vylepšuje některé funkce
  • Kromě nových možností zobrazení naměřených dat nechybí ani nový ciferník
  • Aktualizace by měla být dostupná pro všechny uživatele v následujících dnech a týdnech

Chytré hodinky nejsou jen prodlouženou rukou smartphonu, ale stále více také sledují vaše aktivity a tělesné funkce, jako je srdeční tep, okysličení krve či EKG. Někteří výrobci v poslední době experimentují také s měřením krevního tlaku, ale zatímco takové Apple Watch na to jdou cestou analytiky dlouhodobě naměřených dat, Huawei se rozhodl pro trochu přímočařejší přístup – jeho hodinky Huawei Watch D2 totiž mají řemínek kombinovaný s manžetou tlakoměru, tudíž vám zvládnou změřit krevní tlak v reálném čase.

Nové funkce pro Huawei Watch D2

Huawei si pro uživatele těchto hodinek nyní připravil překvapení – aktuálně totiž na hodinky míří globální aktualizace s číselným označením 6.0.0.12 (C00M06), která uživatelům přináší několik nových funkcí týkající se sledování zdraví. V poznámkách k verzi softwaru 6.0.0.12, jak uvádí server Huaweiblog.de, se uvádí, že všichni uživatelé hodinek Watch D2 mohou nyní dostávat připomínky vztahující se k jednorázovému měření krevního tlaku. Upozornění dorazí ve vámi zvolený čas, přičemž firma si od tohoto slibuje, že vám pomůže vytvořit si rutinu v měření tlaku.

Aktualizace pro Huawei Watch D2 přináší řadu novinek

Další vylepšení se týká aplikace pro měření srdečního tepu. Nově lze zobrazit údaje o variabilitě srdečního tepu a také záznam historických údajů v rámci tréninku a následného zotavení srdečního tepu po aktivitě. Podle Huaweiblog.de došlo také k optimalizaci uživatelského rozhraní. V seznamu změn Huawei rovněž uvádí, že je k dispozici nový ciferník s názvem HealthMate. Ten zobrazuje vaše nejnovější naměřené zdravotní údaje a také zkratku pro spuštění zdravotní kontroly za účelem naměření nových dat.



Huawei Watch D2 Omron tlakoměr



Nepřehlédněte

Huawei Watch D2 vám změří tlak. Porovnali jsme, jak obstojí ve srovnání s lékařským tlakoměrem Omron

Kromě toho došlo k obecnému zlepšení stability systému, ať už si pod tím máme představit cokoli. Verze softwaru 6.0.0.12 se postupně rozšiřuje mezi uživatele hodinek Huawei Watch D2, přičemž jakmile bude k dispozici také pro vás, budete si ji moci stáhnout prostřednictvím aplikace Huawei Health.

Vstoupit do diskuze
2. zdroj Zdroj článku
Autor článku Dominik Vlasák
Dominik Vlasák
Nadšený redaktor, bláznivý cestovatel, fanoušek technologií a umělé inteligence, Star Wars a dobré kávy.

Další dnešní články

Aplikace WhatsApp na chytrém telefonu (ilustrační obrázek)
WhatsApp zvyšuje laťku bezpečnosti! Vaše zálohy teď neprolomí ani hacker
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 9:00
0
Soulja Boy s retro konzolí (ilustrační obrázek)
Známý rapper prodává vlastní konzoli. Uživatelé rychle prokoukli, že jde o přelepený Retroid
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok 6:30
1
Apple MacBook pro rok 2026
Levný MacBook znovu na scéně. Dorazí příští rok, bude stát kolem 20 tisíc
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer včera 20:00
0
JBL přináší revoluci pro děti: sluchátka Junior Free chrání jejich sluch
JBL přináší revoluci pro děti: sluchátka Junior Free chrání jejich sluch
Adam Bělunek
Adam Bělunek A. Bělunek včera 19:30
0

Kapitoly článku