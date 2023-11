Srdeční tep lze měřit skrze libovolná sluchátka s ANC. Google má geniální řešení

Technologický gigant publikoval vědeckou studii, která může způsobit malou revoluci

Umožňuje měřit srdeční tep prakticky z jakýchkoli sluchátek

Stačí jim aktualizace a aktivní potlačení hluku

Měření srdečního tepu je dnes v oblasti nositelné elektroniky naprostým standardem. Ne každému ovšem vyhovují chytré hodinky a fitness náramky, avšak i přes to by chtěl mít o své srdečním rytmu přehled. Již delší dobu se hovoří o tom, že by Apple mohl brzy představit novou generaci sluchátek AirPods, která by měla umět například měřit tělesnou teplotu. Nyní to vypadá, že v nasazení zdravotních funkcí ve sluchátkách giganta z Cupertina předběhl jeho rival Google, který se pochlubil převratnou technologií.

Měření srdečního tepu pro všechny sluchátka s ANC

Metoda měření se nazývá audiopletysmografie a unikátní je především tím, že ke svému fungování nepotřebuje žádný speciální hardware. Vystačí si totiž s aktivním potlačením hluku, které mají v sobě zabudovaná každá druhá sluchátka. Další výhodou je fakt, že aktivování funkce může proběhnout na dálku skrze aktualizaci i u současných sluchátek, takže teoreticky není potřeba kupovat nové. Technologie k měření srdečního tepu využívá ultrazvukový sondážní signál nízké intenzity vysílaný přes sluchátka, přičemž odražený zvuk zachytávají mikrofony. Na základě matematického modelu je poté výsledek analyzován a převeden do čísla označující tepovou frekvenci.

„Pozorovali jsme, že vzhledem k tomu, že objem zvukovodů se mírně mění s deformací cév, tlukot srdce tyto ultrazvukové ozvěny moduluje,“ píše Google v abstraktu své vědecké publikace. Nová technologie funguje také během přehrávání hudby či při sportu, tudíž pro uživatele neznamená prakticky žádné omezení. Stejně tak není pro audiopletysmografii problém ani odlišná barva kůže, velikost ucha či zvolení nesprávných špuntů, stejně tak by využívání tohoto měření mělo mít jen zanedbatelný vliv na výdrž baterie sluchátek, což je další pozitivní zpráva.

Bude ale tato technlogogie fungovat v praxi? Odpověď je ano – Google totiž v rámci studie testoval audiopletysmografii osm měsíců na 153 účastnících, aby mohl posoudit naměřené výsledky při různých aktivitách, jako byly například pěší turistika, vzpírání či box. Výsledky byly překvapivě přesné jak u měření srdečního tepu (3,21% mediánová chyba), tak i u variability srdečního rytmu (2,7% mediánová chyba). Kdy se nové technologie dočkáme také v našich sluchátkách? To prozatím záleží na Googlu, nicméně v dohledné době k masovému nasazení pravděpodobně nedojde.