Spotify je o krok blíže bezztrátovému poslechu. Kdy se dočkáme?

Streamovací gigant se nejspíše chystá zpřístupnit bezztrátovou kvalitu hudby

Jednat by se mělo o nový stupeň předplatného

Dočkat se máme údajně ještě letos

Jestli v něčem Spotify ztrácí, je to kvalita hudby. Ta je sice na běžný poslech více než dostačující, audiofiům a náročnějším posluchačům ovšem dostupná kvalita rozhodně po chuti není. Ani švédské streamovací platformě to jistě není lhostejné, ostatně takový konkurenční Tidal si na kvalitě hudby postavil svůj byznys plán. Už od minulého roku se přitom v kuloárech šušká, že Spotify se chystá vstoupit do doby bezztrátové, alespoň podle informací, které se objevily v kódu aplikace. Nyní se vyrojily další spekulace, které nahrávají novému tarifu, který bude určen pro náročnější posluchače.

Doba bezztrátová míří na Spotify

Jednat by se mělo o takzvané „superpremium“ předplatné, které by toho mělo nabízet více, než jen bezztrátovou hudbu. Některé zdroje tvrdí, že Spotify by mohlo v rámci tohoto předplatného navýšit limity pro audioknihy. Mezi další benefity by měly patřit patentované funkce optimalizace pro vybraná sluchátka, pokročilejší filtrování knihoven a případně i seznamy skladeb generované umělou inteligencí. Jak to tak vypadá, Spotify už pomalu dokončuje testování a brzy bychom se mohli dočkat oficiálního oznámení.

Dle uživatele Redditu s přezdívkou OhItsTom obsahuje aplikace dialog upravující kvalitu streamované hudby, který obsahuje položku „bezztrátová“, což by mělo znamenat až 1411 kbps, tedy stejný bitrate jako audio CD či nekomprimované WAV soubory. Současná maximální kvalita je přitom 320 kbps. Další sekce aplikace ukazuje podporu bezztrátové hudby až 2117 kbps ve 24 bit/44.1 kHz FLAC, ovšem v tomto případě by se mělo jednat jen o omezenou nabídku.

K dispozici bude zřejmě také nástroj pro kontrolu kompatibility, který uživatelům pomůže zjistit, zda jejich zařízení, typ připojení a šířka pásma podporují bezztrátovou kvalitu, takže nikdo nebude ztrácet čas stahováním obrovských souborů FLAC, když poslouchá pouze na obyčejných Bluetooth sluchátkách. Podle leakera OhItsTom tyto možnosti prozatím nejsou v aplikaci aktivní, pokud nejste zaměstnanec Spotify. Jasno také údajně není ani v označení kvality – společnost prý preferuje označení „vylepšený poslech“ na místo HiFi, nicméně podle některých screenshotů se bude nový stupeň kvality jmenovat „Spotify Losseless“. Kdy se nového tarifu podporujícího bezztrátovou hudbu dočkáme není prozatím jasné, nicméně OhItsTom si je poměrně jistý, že to bude ještě letos.