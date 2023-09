Na Spotify má konečně dorazit doba bezztrátová, zadarmo to nebude

Streamovací služba Spotify opět koketuje s bezztrátovým streamováním hudby

Nový typ předplatného se objevil v kódu aplikace

Pokud jsou informace pravdivé, mohlo by stát okolo 550 korun měsíčně

Spotify patří mezi nejpopulárnější hudební streamovací služby na světě. Přesto pokud dojde na kvalitu a ne na kvantitu, celá řada audiofilů je schopna přednést spoustu výhrad k této švédské platformě, a nutno podotknout, že mnohdy oprávněných. Uživatelé se zkrátka musí rozhodnout, zda dají přednost propracovanému algoritmu doporučování novinek a široké nabídce interpretů, nebo co možná nejvyšší kvalitě. To by se ale mohlo brzy změnit, alespoň podle uživatele Redditu s přezdívkou Hypixely.

Prémiová kvalita za prémiovou cenu

Ten totiž v kódu aplikace objevil informace o novém typu předplatného, takzvaného Supremium. Ten by měl nabídnout hudbu v bezztrátovém formátu, který by mohl alespoň částečně uspokojit některé hudební nadšence a pomoci službě bojovat s konkurencí v podobě Tidalu. O Hi-Fi variantě předplatného v rámci Spotify se spekuluje už delší dobu, minimálně od roku 2021, avšak doposud se Švédi k ničemu takovému neodhodlali.

Kvalita nicméně nemá přijít zadarmo. Kromě názvu nového předplatného se v kódu objevila také cena 19,99 dolarů měsíčně (cca 550 Kč s DPH), což rozhodně není v kontextu různých předplatných vůbec malá částka. Otázkou zůstává, nakolik by tento nový typ předplatného mezi stávajícími a potenciálními zákazníky rezonoval, a zda o něj bude zájem. Tidal, který se na prémiovou kvalitu specializuje, využívá přibližně 5 milionů předplatitelů, což by Spotify s počtem 220 milionů aktivních příliš k růstu nepomohlo.