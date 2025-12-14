TOPlist

Spojenectví OpenAI a Adobe: ChatGPT získal praktické funkce z Photoshopu i Acrobatu

Marek Bartík
Marek Bartík 14. 12. 8:00
0
ChatGPT na mobilu
  • Společnost OpenAI spojila síly s výrobcem grafických aplikací Adobe
  • Přímo v ChatGPT díky tomu můžete využívat řadu funkcí z Photoshopu, Acrobatu či Expressu
  • Novinka je dostupná zdarma pro všechny uživatele

ChatGPT je zase o něco schopnější. Díky spolupráci s výrobcem grafických programů Adobe do něj společnost OpenAI integrovala celou řadu praktických funkcí, které budou povědomé uživatelům grafických programů Adobe Photoshop, Acrobat a Express. Populární chatbot tak po zadání příkazu/promptu umožňuje například upravovat fotografie či dokumenty ve formátu PDF, navrhovat grafickou podobu letáků a mnoho dalších užitečných úkonů. Novinka je dostupná zdarma pro všechny uživatele.

Grafické úpravy na povel

Po propojení aplikací můžete zadávat různé prompty jako „přidej kreativní efekty do pozadí fotky“ nebo „vytvoř pozvánku na taneční party“. Podle společnosti Adobe můžete v ChatGPT provádět následující úkony:

  • Snadná úprava obrázků pomocí Photoshopu – úprava konkrétní části obrázku, nastavení jasu, kontrastu a expozice či přidání různých efektů – to vše při zachování kvality obrázku
  • Vytváření návrhů pomocí Adobe Express – k dispozici je rozsáhlá rozsáhlá knihovna profesionálních šablon pro každou příležitost, stačí vyplnit text, vybrat obrázky či použít efektní animaci
  • Převádění a práce s dokumenty pomocí Acrobatu – úprava a převod souborů PDF přímo v chatu, práce s textem i tabulkami, úprava citlivých údajů, organizace, slučování či komprimace

Pro všechny a zdarma…

Pro připojení aplikací od Adobe stačí zavítat do nastavení ChatGPT, a přejít na kartu Aplikace a konektory, která obsahuje nabídku všech dostupných „doplňků“ včetně zmíněného Photoshopu či Acrobatu. Pomocníka v podobě softwaru od Adobe můžete vyvolat i přímo v chatovacím okně, např. „použij Adobe Photoshop k rozostření pozadí tohoto obrázku“.



Spor mezi Googlem a Evropskou Unií před soudem



Nepřehlédněte

Ničí Google české weby? AI přehledy srazily návštěvnost, Brusel chce situaci řešit

Integrace aplikací Adobe je k dispozici pro všechny uživatele zdarma ve webové verzi chatbota i v aplikaci pro iPhone, iPad a Mac. Na Androidu je v tuto chvíli dostupný pouze Adobe Express Android, brzy by však mělo dojít i na Photoshop a Acrobat. Pokud chcete používat pokročilejší funkce, můžete plynule přejít z ChatGPT do samostatných aplikací Adobe a pokračovat tam, kde jste přestali.

Vstoupit do diskuze
Zdroj článku
Autor článku Marek Bartík
Marek Bartík
Redaktor serveru SMARTmania.cz a brněnský student. Vedle toho velký fanoušek videoher, jehož nepřestává udivovat jejich překotný vývoj. Svět kolem nás plyne takovou rychlostí, že se za ním mnohdy nestačíme otáčet, čímž se pro nás stává nepostižitelným.

Další dnešní články

Ilustrace svůdného AI robota
ChatGPT bez cenzury? OpenAI potvrdilo plány na režim pro dospělé, dorazí za pár měsíců
Adam Homola
Adam Homola A. Homola včera 19:30
0
Mistr Yoda versus Malá mořská víla, AI
Souboj titánů: Disney chce po AI od Googlu okamžité ukončení porušování autorských práv
Adam Homola
Adam Homola A. Homola včera 12:00
0

Kapitoly článku