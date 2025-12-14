Spojenectví OpenAI a Adobe: ChatGPT získal praktické funkce z Photoshopu i Acrobatu

- Společnost OpenAI spojila síly s výrobcem grafických aplikací Adobe
- Přímo v ChatGPT díky tomu můžete využívat řadu funkcí z Photoshopu, Acrobatu či Expressu
- Novinka je dostupná zdarma pro všechny uživatele
ChatGPT je zase o něco schopnější. Díky spolupráci s výrobcem grafických programů Adobe do něj společnost OpenAI integrovala celou řadu praktických funkcí, které budou povědomé uživatelům grafických programů Adobe Photoshop, Acrobat a Express. Populární chatbot tak po zadání příkazu/promptu umožňuje například upravovat fotografie či dokumenty ve formátu PDF, navrhovat grafickou podobu letáků a mnoho dalších užitečných úkonů. Novinka je dostupná zdarma pro všechny uživatele.
Grafické úpravy na povel
Po propojení aplikací můžete zadávat různé prompty jako „přidej kreativní efekty do pozadí fotky“ nebo „vytvoř pozvánku na taneční party“. Podle společnosti Adobe můžete v ChatGPT provádět následující úkony:
- Snadná úprava obrázků pomocí Photoshopu – úprava konkrétní části obrázku, nastavení jasu, kontrastu a expozice či přidání různých efektů – to vše při zachování kvality obrázku
- Vytváření návrhů pomocí Adobe Express – k dispozici je rozsáhlá rozsáhlá knihovna profesionálních šablon pro každou příležitost, stačí vyplnit text, vybrat obrázky či použít efektní animaci
- Převádění a práce s dokumenty pomocí Acrobatu – úprava a převod souborů PDF přímo v chatu, práce s textem i tabulkami, úprava citlivých údajů, organizace, slučování či komprimace
Pro všechny a zdarma…
Pro připojení aplikací od Adobe stačí zavítat do nastavení ChatGPT, a přejít na kartu Aplikace a konektory, která obsahuje nabídku všech dostupných „doplňků“ včetně zmíněného Photoshopu či Acrobatu. Pomocníka v podobě softwaru od Adobe můžete vyvolat i přímo v chatovacím okně, např. „použij Adobe Photoshop k rozostření pozadí tohoto obrázku“.
Integrace aplikací Adobe je k dispozici pro všechny uživatele zdarma ve webové verzi chatbota i v aplikaci pro iPhone, iPad a Mac. Na Androidu je v tuto chvíli dostupný pouze Adobe Express Android, brzy by však mělo dojít i na Photoshop a Acrobat. Pokud chcete používat pokročilejší funkce, můžete plynule přejít z ChatGPT do samostatných aplikací Adobe a pokračovat tam, kde jste přestali.