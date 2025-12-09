Ničí Google české weby? AI přehledy srazily návštěvnost, Brusel chce situaci řešit

- Google v letošním roce změnil poměry nejen na českém mediálním trhu
- Kvůli funkci Přehled od AI totiž drtivé většině českých webů klesla čtenost
- Evropská komise to prošetřuje jako možné protisoutěžní jednání
Evropská komise (EK) otevřela již několikáté hloubkové šetření společnosti Google kvůli podezření z nekalých praktik na trhu a protisoutěžního jednání. Tentokrát se výkonný orgán Evropské unie (EU) domnívá, že Google porušuje zákon tím, že využívá obsah webových vydavatelů a obsah nahraný na online platformu YouTube pro účely umělé inteligence, například novou službu „Přehled od AI“. Ani zdaleka nejde o první šetření, které Komise proti americké firmě vede.
AI vyhledávač trnem v oku (nejen) Evropské komisi
Pokud má Google díky své platformní síle (vyhledávání, YouTube, reklamní stack) přístup k obrovským datasetům, ale nastaví podmínky tak, že ostatní AI hráči se k podobnému obsahu prakticky nedostanou, může to být vnímáno jako zneužití dominance podle článku 102 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU).
Formálně jde o nové řízení, ale logicky navazuje na předchozí spory kolem vyhledávání a reklamy. Google je opět v roli „gatekeepera“ k obsahu a datům, jen tentokrát v AI vrstvě. Komise tím testuje, jestli se klasické soutěžní nástroje (101/102 SFEU) dají použít i pro situace, kdy jde o přístup k tréninkovým datům a modelům, ne jen o ceny nebo podmínky v reklamě.
Evropská komise ve svém tiskovém prohlášení konkrétně popsala možné zneužití monopolu Googlu:
- Google Search a obsah vydavatelů – Komise prověřuje, zda Google nepoužívá obsah vydavatelů pro funkce Přehled od AI a AI Mode bez spravedlivé odměny a bez možnosti využití odmítnout, protože vydavatelé jsou na návštěvnosti z Googlu závislí.
- YouTube a trénink AI – Google podle Komise využívá videa z YouTube k tréninku svých AI modelů bez kompenzace autorům a bez možnosti nesouhlasit, zatímco zároveň brání konkurenci tato data používat.
„Svobodná a demokratická společnost závisí na rozmanitých médiích, otevřeném přístupu k informacím a živé kreativní scéně. Tyto hodnoty jsou pro nás Evropany zásadní. Umělá inteligence přináší pozoruhodné inovace a mnoho výhod pro lidi a podniky v celé Evropě, ale tento pokrok nesmí být dosažen na úkor zásad, které jsou základem našich společností.
Proto vyšetřujeme, zda společnost Google neuložila vydavatelům a tvůrcům obsahu nespravedlivé podmínky a zda tím nepoškodila konkurenty vyvíjející modely umělé inteligence, což by bylo v rozporu s pravidly hospodářské soutěže EU,“ uvedla eurokomisařka Teresa Ribera.
Českým webům kvůli AI klesá čtenost
Pro provozovatele internetových médií a online magazínů představuje služba Googlu Přehled od AI nemalý problém. Nástroj totiž vytáhne z webu klíčové informace a uživateli je nabídne přímo ve vyhledávání, bez nutnosti vstupovat na web. Google tedy využívá data vašeho webu, ale bez nároku na honorář, protože čtenář-uživatel web ani nenavštíví; přestože fakticky čerpá vaše informace.
České Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR) ve své nové zprávě informovalo o tom, že po nasazení Přehledu od AI drtivé většině českých webů klesla čtenost, a to ne málo. Nejvíce se to týká společenských magazínů (-74 %), sportovních magazínů (-37 %) a také webů zaměřených na mobilní a digitální technologie (-34 %). SPIR proto zvažuje podání podnětu k národnímu regulátorovi pro možné porušení povinností podle evropského nařízení DSA.