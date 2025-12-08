TOPlist

Evropská komise napařila Muskovi kvůli síti X tučnou pokutu. Kravina, reagoval miliardář

Jakub Fišer
Jakub Fišer 8. 12. 13:30
0
Elon Musk ve sporu s Evropskou unií
  • Síť X dostala od Evropské komise historicky první pokutu za porušení nařízení DSA
  • Problém představují modré fajfky, které mohou klamat uživatele
  • Musk reagoval ostrými slovy a přirovnal Evropskou unii k nacistickému Německu

Evropská kosa dopadla na kámen sítě X. Evropská komise (EK) udělila historicky první pokutu společnosti X, kterou vlastní Elon Musk a provozuje stejnojmennou sociální síť. Problém prý představuje systém předplatného a tzv. modré fajfky, které si může pořídit prakticky kdokoliv. Tým Elona Muska ve vedení X na nic nečekal a evropskému regulátorovi zablokoval účet pro placenou reklamu.

První pokuta pro X

Komise tvrdí, že placený systém modrého ověření na X je „deceptivní“, protože uživatelé mohou být uvedeni v omyl, zda jde o ověřenou identitu, nebo o bota či falešný se účet, což zvyšuje riziko vydírání, podvodů a dezinformací. Zároveň X podle Komise nesplnila povinnost dle aktu o digitálních službách (DSA) zpřístupnit výzkumníkům data o zobrazeních a interakcích a nevede dostatečně transparentní knihovnu reklam (kdo, na koho a proč reklamu cílí).



Evropska unie vs. společnost Apple (ilustrační obrázek)



Nepřehlédněte

Apple svlékl Evropskou unii do naha: uživatelé neušetří, nařízení DMA se míjí účinkem

Pokuta činí 120 milionů eur, tedy asi 2,9 miliardy korun. Částka se nepočítala z celkových tržeb Muskova impéria, ale podle Komise z principu proporcionality a závažnosti porušení u konkrétních ustanovení DSA, mimo jiné část připadá na klamavé označování účtů a část na nedostatečnou transparentnost reklamy a dat.

Musk: Kravina!

Musk na nic nečekal. Přímo pod příspěvkem Evropské komise na síti X reagoval anglickým slovem „bullshit“, tedy „kravina“ či „blbost“, taktně řečeno. Následně sdílel příspěvek, ve kterém je vlajka Evropské unie srovnávána s vlajkou nacistické třetí říše.

Produktový ředitel X Nikita Bier následně deaktivoval reklamní účet Evropské komise. Tento krok vysvětloval tím, že příspěvek oznamující pokutu byl zveřejněn jako video, aby měl větší dosah, což prý porušuje pravidla X. Dlužno podotknout, že příspěvek nebyl Evropskou komisí na X sponzorován a video v něm skutečně bylo.

Vzhledem k tomu, že se to stalo prakticky okamžitě po rekordní pokutě a že běžný účet Komise s oznámením pokuty normálně zůstal online, mnoho komentátorů i europoslanců to vnímá jako politickou odvetu a eskalaci konfliktu mezi Muskem a EU. Společnost X má nyní 60 dní na zjednání nápravy dle nařízení DSA, jinak může čelit dodatečným pokutám.

Autor článku Jakub Fišer
Jakub Fišer
Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.

