SpaceX ztratila kontrolu nad satelitem Starlink, ten zřejmě explodoval

- Jeden ze satelitů společnosti Starlink hlásí problémy
- Podle všeho došlo k vážné poruše a následné explozi
- Muskova firma tvrdí, že by nekontrolovatelný satelit neměl způsobit vážnější potíže
Satelitní spojení už dávno není výsadou jen armády a těch nejbohatších, ale díky firmám jako je SpaceX si internetové spojení kdekoli na světě mohou vychutnat také běžní smrtelníci. Vypustit na oběžnou dráhu dostatečné množství satelitů, aby byla pokryta skutečně celá naše planeta, nicméně není jednoduchý úkol a občas holt dojde i k nějakým těm chybám. SpaceX oznámila, že ztratila kontrolu nad satelitem Starlink, který nyní po výskytu anomálie padá zpět na Zemi.
Satelit od Starlinku se řítí k Zemi
Náhlý výpadek komunikace, rapidní pokles výšky, odvětrání pohonné nádrže a uvolnění malého počtu objektů s nízkou relativní rychlostí naznačují, že anomálie byla způsobena nějakým druhem exploze. SpaceX tvrdí, že tento incident nepředstavuje žádnou hrozbu pro posádku Mezinárodní vesmírné stanice a že tyto součástky během několika týdnů shoří v atmosféře. K této nehodě došlo jen týden poté, co Muskova společnost oznámila, že téměř došlo ke srážce s čínským satelitem.
Firma Leo Labs, která se zabývá sledováním vesmíru, nicméně tvrdí, že to, co se stalo se satelitem Starlink s číselným označením 35956, bylo pravděpodobně způsobeno vnitřním energetickým zdrojem, nikoli srážkou. Její radarová síť po události zaznamenala desítky objektů v okolí satelitu. K incidentu došlo ve výšce 418 kilometrů, v čím dál tím více přeplněné oblasti známé jako nízká oběžná dráha Země, kde je v současné době sledováno přes 24 tisíc objektů, včetně satelitů a trosek.
Do konce tohoto desetiletí by v této oblasti mohlo fungovat až 70 tisíc satelitů, z nichž většina bude sloužit podobným účelům, jako v případě Starlinku, a za kterými budou stát soukromé a vládní organizace z USA, Číny a Evropy. Taková hustota nejenže způsobuje problémy astronomům, ale také zvyšuje pravděpodobnost kolize, která by teoreticky mohla vyústit v nekontrolovatelnou kaskádovou reakci.