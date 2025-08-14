TOPlist

Soukromí na prvním místě. Plaud.ai splňuje GDPR a posiluje zabezpečení

14. 8. 18:35
Plaud Note Pin při testování (recenze)

Plaud.ai, přední AI asistent a značka pro chytrý záznam a přepis používaná více než 1 milionem uživatelů po celém světě, oznamuje dosažení plné shody s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) Evropské unie. Tento milník posiluje závazek společnosti k ochraně soukromí a bezpečnosti dat uživatelů.

Bezpečný a transparentní základ

Shoda s GDPR rozšiřuje stávající bezpečnostní rámec Plaud.ai, který zahrnuje SOC 2 Type II a HIPA. Data jsou šifrována při přenosu i v klidu, přístupy jsou řízeny na úrovni rolí a organizace mají k dispozici jemně nastavitelné politiky retence. Citlivé profesní rozhovory tak zůstávají chráněné od okamžiku nahrání až po cloudové zpracování.

„Naše AI záznamníky jsou navržené pro reálnou práci — ať už jste v zasedačce, na hovoru nebo v terénu,“ říká Nathan Xu, spoluzakladatel a CEO Plaud.ai. „Shoda s GDPR dává profesionálům jistotu, že mohou využívat výkonné AI nástroje s respektem k soukromí a plnou kontrolou nad svými daty.“

Co je Plaud.ai

Plaud.ai spojuje hardware, software a cloudovou AI do jednoho asistenta, který umí zachytit, přepsat a shrnout konverzace automaticky. Uživatelé mohou nahrávat ve dvou režimech (záznam hovorů a okolního zvuku) a poté získají srozumitelný přepis, AI sumarizaci a strukturované výstupy ve webové i mobilní aplikaci.



Plaud Note Pin při testování (recenze)



Nepřehlédněte

Recenze Plaud Note Pin: fantastický AI záznamník pro každou situaci

Pro koho je Plaud.ai

  • Management a vedení: záznam porad, sledování úkolů, rozhodovací protokoly
  • Realitní makléři a konzultanti: klientské hovory, prohlídky, obchodní poznámky
  • Zdravotnictví: klinické poznámky, předávání péče, dokumentace v souladu s předpisy
  • Inženýři a projektové týmy: brífinky, revize, koordinace na stavbě
  • Právo, finance a HR: interview, due diligence, auditní a compliance záznamy
  • Vzdělávání a studenti: přednášky, výzkumné rozhovory, studijní shrnutí
  • Média a reportéři: tiskové brífinky, rozhovory, on‑the‑record hovory, panelové diskuse, konferenční coverage, příprava podcastů

Klíčové přínosy pro uživatele

  • Nahrávka. Přepis. Sumarizace: end‑to‑end automatizace, která eliminuje ruční psaní poznámek
  • Vícejazyčnost: podpora 112 jazyků a identifikace mluvčích — ideální pro mezinárodní rozhovory a smíšené akce
  • Profesionální a vlastní šablony: předpřipravené výstupy pro přednášky, konzultace, interview, SOAP a další + možnost tvorby vlastních šablon
  • AI analýza: klíčové body, úkoly, rozhodnutí, časové osy a citáty pro média
  • Web a mobil: vyhledávání, sdílení a export do dokumentů/CMS
  • Bezpečnost a kontrola: volba lokálního nebo cloudového zpracování, nastavitelné retenční lhůty, plné vlastnictví obsahu

Novinky pro vyšší produktivitu

  • Agentic AutoFlow: po nahrání do aplikace Plaud proběhne automaticky přepis, sumarizace a doručení výstupů (např. e‑mailem) bez ručních kroků.
  • Photo‑to‑Template: z fotografie poznámek, osnov či formulářů vytvoří AI znovupoužitelné inteligentní šablony.

Přehled shody a bezpečnosti

  • GDPR: plná shoda, dostupné DPA, procesy pro uplatnění práv subjektů údajů, možnosti zpracování šetrné k jurisdikcím
  • SOC 2 Type II: audit oblastí bezpečnost, dostupnost, integrita zpracování, důvěrnost a soukromí
  • ISO 27001: certifikovaný systém řízení bezpečnosti informací
  • HIPAA: opatření pro práci s chráněnými zdravotními informacemi (PHI)
  • Šifrování: při přenosu i v klidu; řízení přístupu podle rolí; konfigurovatelná retence

Karta Plaud Note se prodává ve třech barevných variantách (stříbrná, černá a starlight) za 4 490 Kč. Přívěsek Plaud Pin je rovněž dostupný ve třech barvách (stříbrná, šedá a fialová) a jeho cena je také 4 490 Kč.

Takto označený obsah má charakter reklamního sdělení, jehož zadavatelem je subjekt třetí strany.

