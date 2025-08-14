Soukromí na prvním místě. Plaud.ai splňuje GDPR a posiluje zabezpečení

Plaud.ai, přední AI asistent a značka pro chytrý záznam a přepis používaná více než 1 milionem uživatelů po celém světě, oznamuje dosažení plné shody s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) Evropské unie. Tento milník posiluje závazek společnosti k ochraně soukromí a bezpečnosti dat uživatelů.
Bezpečný a transparentní základ
Shoda s GDPR rozšiřuje stávající bezpečnostní rámec Plaud.ai, který zahrnuje SOC 2 Type II a HIPA. Data jsou šifrována při přenosu i v klidu, přístupy jsou řízeny na úrovni rolí a organizace mají k dispozici jemně nastavitelné politiky retence. Citlivé profesní rozhovory tak zůstávají chráněné od okamžiku nahrání až po cloudové zpracování.
„Naše AI záznamníky jsou navržené pro reálnou práci — ať už jste v zasedačce, na hovoru nebo v terénu,“ říká Nathan Xu, spoluzakladatel a CEO Plaud.ai. „Shoda s GDPR dává profesionálům jistotu, že mohou využívat výkonné AI nástroje s respektem k soukromí a plnou kontrolou nad svými daty.“
Co je Plaud.ai
Plaud.ai spojuje hardware, software a cloudovou AI do jednoho asistenta, který umí zachytit, přepsat a shrnout konverzace automaticky. Uživatelé mohou nahrávat ve dvou režimech (záznam hovorů a okolního zvuku) a poté získají srozumitelný přepis, AI sumarizaci a strukturované výstupy ve webové i mobilní aplikaci.
Pro koho je Plaud.ai
- Management a vedení: záznam porad, sledování úkolů, rozhodovací protokoly
- Realitní makléři a konzultanti: klientské hovory, prohlídky, obchodní poznámky
- Zdravotnictví: klinické poznámky, předávání péče, dokumentace v souladu s předpisy
- Inženýři a projektové týmy: brífinky, revize, koordinace na stavbě
- Právo, finance a HR: interview, due diligence, auditní a compliance záznamy
- Vzdělávání a studenti: přednášky, výzkumné rozhovory, studijní shrnutí
- Média a reportéři: tiskové brífinky, rozhovory, on‑the‑record hovory, panelové diskuse, konferenční coverage, příprava podcastů
Klíčové přínosy pro uživatele
- Nahrávka. Přepis. Sumarizace: end‑to‑end automatizace, která eliminuje ruční psaní poznámek
- Vícejazyčnost: podpora 112 jazyků a identifikace mluvčích — ideální pro mezinárodní rozhovory a smíšené akce
- Profesionální a vlastní šablony: předpřipravené výstupy pro přednášky, konzultace, interview, SOAP a další + možnost tvorby vlastních šablon
- AI analýza: klíčové body, úkoly, rozhodnutí, časové osy a citáty pro média
- Web a mobil: vyhledávání, sdílení a export do dokumentů/CMS
- Bezpečnost a kontrola: volba lokálního nebo cloudového zpracování, nastavitelné retenční lhůty, plné vlastnictví obsahu
Novinky pro vyšší produktivitu
- Agentic AutoFlow: po nahrání do aplikace Plaud proběhne automaticky přepis, sumarizace a doručení výstupů (např. e‑mailem) bez ručních kroků.
- Photo‑to‑Template: z fotografie poznámek, osnov či formulářů vytvoří AI znovupoužitelné inteligentní šablony.
Přehled shody a bezpečnosti
- GDPR: plná shoda, dostupné DPA, procesy pro uplatnění práv subjektů údajů, možnosti zpracování šetrné k jurisdikcím
- SOC 2 Type II: audit oblastí bezpečnost, dostupnost, integrita zpracování, důvěrnost a soukromí
- ISO 27001: certifikovaný systém řízení bezpečnosti informací
- HIPAA: opatření pro práci s chráněnými zdravotními informacemi (PHI)
- Šifrování: při přenosu i v klidu; řízení přístupu podle rolí; konfigurovatelná retence
Karta Plaud Note se prodává ve třech barevných variantách (stříbrná, černá a starlight) za 4 490 Kč. Přívěsek Plaud Pin je rovněž dostupný ve třech barvách (stříbrná, šedá a fialová) a jeho cena je také 4 490 Kč.