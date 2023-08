Souboj století zrušen? Musk z toho má legraci, tvrdí Zuckerberg

Musk a Zuckerberg se nakonec nejspíše nestřetnou

Zakladatel Facebooku je připraven, majitel Tesly ale žádný termín oficiálně nepotvrdil

Ze souboje století se stala komedie

Svět technologií je na úlety a bizáry poměrně zvyklý, ostatně celá řada z nich pomohla prosadit dnes běžně používané technologie. Některé věci ale přeci jen vzbudí o dost více pozornosti, jako kupříkladu dlouho spekulovaný souboj mezi zakladatelem a generální ředitelem Mety Markem Zuckerbergem a excentrickým miliardářem vlastnícím Teslu, sociální síť X či SpaceX, Elonem Muskem. Co nejprve vypadalo jako neškodné popichování na sítích se nakonec rozrostlo do obřích rozměrů, avšak jak se zdá, velký souboj nejspíše nakonec zůstane pouze u slov.

Souboj se nakonec pravděpodobně neuskuteční

Když se v červnu letošního roku oba miliardáři rozhodli změřit své síly v oktagonu, zbývalo jen zvolit datum, čas a místo souboje. Nejprve to vypadalo na souboj koncem srpna v Las Vegas, nicméně poté vstoupilo do hry i ikonické římské Koloseum, které bývalo v antických dobách dějištěm neuvěřitelných spektáklů a podle Muska nic nebránilo tomu, aby se historická aréna znovu stala dějištěm velké podávané. To nicméně italský ministr kultury Gennaro Sangiuliano dementoval – Musk s ním sice Koloseum jako možné dějiště souboje řešil, Italové k tomu ale v žádném případě nesvolili.

Nyní plánovaný souboj začal dostávat zásadní trhliny. V soukromé konverzaci nejprve Musk požádal majitele Mety o společný trénink u něj doma, načež mu Zuckerberg odvětil, že má zájem pouze o souboj a ať jej kontaktuje až ve chvíli, kdy bude mít jasno kdy a kde se střetnou, jinak ať přestane jejich vzájemné střetnutí dále přiživovat. Musk sice promptně odpověděl, že si to mohou rozdat hned příští týden v Palo Altu, avšak Zuckerberg stále trval na svém.

Musk se proto rozhodl změnit taktiku a na sociální síti X zveřejnil příspěvek ve kterém stojí, že si pro testovací jízdu autonomních funkcí Tesly vybral trasu okolo Zuckerbergova domu. Tam podle jeho slov „pokud bude mít štěstí a Zuck mu otevře dveře, začne souboj“. Tento výrok pro The Verge okomentovala Iska Saric, Zuckerbergova mluvčí. „Mark je momentálně mimo Palo Alto. Zároveň bere tento sport velmi vážně a nehodlá se prát s každým, kdo se náhodou zastaví na návštěvu,“ rýpla si do Muska.

Proč se Musk neustále vymlouvá?

K „souboji století“ nejspíše nikdy nedojde a celá záležitost byla jen velkou nafouknutou bublinou, kterou Elon Musk pravděpodobně využíval nejen pro posílení vlastního ega, ale také k propagaci změny názvu Twitteru na nicneříkající X. Vzhledem k fyzické kondici excentrického miliardáře je možná i dobře, že se souboj nakonec neuskuteční – váhově je sice Musk jiná kategorie, přesto podle dostupných informací není pochyb, že Zuckerberg má mnohem lepší fyzičku a bojovým sportům se věnuje mnohem déle.