Musk a Zuckerberg se utkají v kleci! Přenos bude na X, zisk půjde na charitu

Sociální sítě spolu bojují o přízeň uživatelů povětšinou pouze obrazně. V červnu letošního roku se nicméně dvojice Mark Zuckerberg, generální ředitel Mety, a Elon Musk, majitel sítě X (dříve známé jako Twitter), rozhodla pomyslný souboj přenést do oktagonu a rozdat si to „na férovku“, což oba oznámili na svých sociálních sítích. Od té doby nicméně bylo ticho po pěšině a už to vypadalo, že si oba svá prohlášení rozmysleli, čemuž napovídalo i vyjádření Zuckerberga pro Reuters.

Opak je ovšem pravdou. Nyní se Musk k chystanému souboji opět vyjádřil s tím, že bitvu bude přenášet živě na své sociální síti X. Veškerý výtěžek přitom slíbil věnovat na charitu, konkrétně na podporu válečných veteránů. Tento fakt potvrdila také generální ředitelka X Linda Yaccarino, která retweet okomentovala tím, že si musí udělat místo v kalendáři. Podle Zuckerberga musí finální termín potvrdit ještě samotný Musk – ředitel Mety je podle svých slov „připraven již dnes“.

Zuck v Musk fight will be live-streamed on 𝕏.

All proceeds will go to charity for veterans.

— Elon Musk (@elonmusk) August 6, 2023