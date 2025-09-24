Souboj o budoucnost AI vrcholí, Nvidia investuje přes 100 miliard do OpenAI

- Nvidia se zavázala investovat do OpenAI až 100 miliard dolarů v rámci nového strategického partnerství
- Cílem je vybudovat AI datacentra o výkonu nejméně 10 gigawattů pro vývoj budoucích modelů umělé inteligence
- Dohoda posiluje pozici OpenAI a diverzifikuje závislost firmy na výpočetní síle od Microsoftu
Nvidia a OpenAI oznámily uzavření zásadního strategického partnerství, které zahrnuje investici Nvidie ve výši až 100 miliard dolarů do tvůrce chatbota ChatGPT. Masivní investice je vázána na společný cíl vybudovat a spustit AI datacentra o výkonu nejméně 10 gigawattů, která mají OpenAI poskytnout snad dostatečnou výpočetní sílu pro trénink a provoz nové generace AI modelů na cestě k takzvané superinteligenci, chcete-li AGI.
Nvidia přebírá štafetu
Díky této dohodě se Nvidia stává „preferovaným strategickým partnerem pro výpočetní a síťové technologie“ pro plány růstu OpenAI. Není se ani čemu divit, ostatně jedním z předchozích velkých investorů do OpenAI byl Microsoft se svými pouhými cca 13 miliardami dolarů.
Deset gigawattů výkonu, které se promítnou do milionů grafických karet (GPU), je pro stále rostoucí nároky na vývoj pokročilejších systémů umělé inteligence klíčových. Podle prohlášení obou firem by první fáze projektu měla být spuštěna ve druhé polovině příštího roku a bude využívat chystanou platformu Nvidie s názvem Vera Rubin.
Výpočetní síla
„Všechno začíná u výpočetní síly,“ uvedl v oficiálním prohlášení šéf OpenAI Sam Altman. „Výpočetní infrastruktura bude základem ekonomiky budoucnosti a my využijeme to, co budujeme s Nvidií, k vytváření nových průlomových objevů v oblasti AI a k jejich zpřístupnění lidem i firmám ve velkém měřítku.“
Investici a partnerství si pochvaluje samozřejmě i šéf Nvidie Jensen Huang, podle kterého jde o další velký skok kupředu. Nvidia si tím především svým způsobem „pojistila“ partnerství s jedním z největších a nejdůležitějších hráčů na trhu umělé inteligence.
Tlak na diverzifikaci
Oznámení přichází v době, kdy OpenAI aktivně diverzifikuje své zdroje výpočetní techniky a snižuje svou dřívější exkluzivní závislost na Microsoftu. Microsoft do OpenAI investoval přes 13 miliard dolarů, ale jejich partnerství se vyvíjí směrem dál od předchozí exkluzivity. OpenAI si již dříve zajistila přístup ke cloudu od Oraclu a navíc začala budovat vlastní datová centra.
Nynější dohoda s Nvidií je aktuálně jedním z nejvýznamnějších kroků k zajištění masivní a nezávislé infrastruktury. Cíl je přitom jasný a už výše zmíněný – vytvořit a úspěšně provozovat obecnou umělou inteligenci (AGI), nebo superinteligenci, jak se jí leckdy přezdívá. Jestli se k ní ale dopracuje nejdřív OpenAI, nebo někdo jiný, jako třeba Google, se teprve uvidí.