TOPlist

Nvidia se plácne přes kapsu. Do Intelu investuje 5 miliard dolarů

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 19. 9. 6:30
0
Podání rukou dvou byznysmenů (ilustrační obrázek)
  • Výrobce grafických čipů Nvidia investuje velkou částku do Intelu
  • Celkově se jedná o nákup akcií v hodnotě 5 miliard dolarů
  • Od spolupráce si obě společnosti hodně slibují

Situace na poli výroby čipů je v současné době velmi dobrá i velmi špatná, v závislosti na tom, jaké firmy se zeptáte. Zatímco Nvidia patří díky AI čipům nejen ke špičce v odvětví, ale také mezi nejhodnotnější společnosti světa, strádající Intel naopak stále ještě nedokázal najít recept na úspěch v současné době a musel sáhnout k rušení projektů a masivnímu propouštění. V případě Intelu do hry nakonec vstoupila samotná vláda Spojených států, nicméně tím to neskončilo – investici ve výši 5 miliard dolarů (cca 11,5 miliard korun) překvapivě oznámila Nvidia.

Intel se vrací zpátky do hry

Od nákupu podílu v Intelu si Nvidia slibuje „společný vývoj několika generací datových center a PC produktů na míru,“ přičemž konkrétně uvádí, že Intel pomůže vyvinout systémy na čipu (SoC) x86, které budou integrovat čipy Nvidia RTX GPU. Tyto čipy mají pohánět širokou škálu počítačů díky úzké integraci procesorů od Intelu s grafickými procesory Nvidie. Technologičtí giganti již nyní úzce spolupracují na vývoji mnoha herních notebooků, ale jejich spojení v jediném SoC je velkým krokem vpřed.

„Tato spolupráce úzce propojuje umělou inteligenci a akcelerované výpočetní systémy Nvidie s procesory Intelu a rozsáhlým ekosystémem x86 – jde o spojení dvou světových platforem,“ říká Jensen Huang, generální ředitel společnosti Nvidia. „Společně rozšíříme naše ekosystémy a položíme základy pro novou éru výpočetní techniky.“ Spojení bude pro obě společnosti výhodné s ohledem na konkurování AMD, které se v poslední době daří získávat nad Intelem navrch. V reakci na oznámení o finančním vstupu poskočily akcie Intelu o 28 procent.



Donald Trump pozorující nejnovější technologie (ilustrační obrázek)



Nepřehlédněte

Trump chtěl oslabit Nvidii. Od záměru ustoupil a ta se stala nejcennější firmou světa

Pro Nvidii se jedná o pozitivní příslib do budoucna poté, co Alibaba, ByteDance a další čínské technologické společnosti dostaly zákaz nakupovat nejnovější čipy AI Nvidie vyrobené na míru pro Čínu. „Pravděpodobně jsme přispěli k čínskému trhu více než většina ostatních zemí. Jsem zklamaný tím, co vidím,“ řekl Huang novinářům během tiskové konference.

„Ale mezi Čínou a Spojenými státy jsou důležitější věci, které je třeba vyřešit, a já to chápu.“ Čína podniká kroky k vybudování vlastních kapacit pro výrobu čipů poté, co USA po léta uplatňovaly odvetná opatření v podobě vývozních omezení s cílem omezit prodej čipů pro umělou inteligenci do říše středu.

Vstoupit do diskuze
2. zdroj Zdroj článku
Autor článku Dominik Vlasák
Dominik Vlasák
Redaktor, cestovatel, fanoušek technologií, Star Wars a dobré kávy.

Další dnešní články

Snímek ze seriálu House Of Guinness
Přehled těch naprosto nejlepších novinek na Netflixu (19. 9. 2025)
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok 9:00
0
iPhone 17 Pro Max v oranžové barvě
Čekali jste příští rok nový vzhled? Zklameme vás, design iPhone 18 Pro se nezmění
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák včera 20:30
2
Logo platformy YouTube v moři peněz
Konec slepého bádání! YouTube nasazuje AI, která prozradí, proč se vaše video nechytlo
Adam Homola
Adam Homola A. Homola včera 19:30
0
Teenageři sedící před obrazovkou počítače (ilustrační obrázek)
OpenAI po tragédii utahuje šrouby: ChatGPT se s teenagery o sebevraždě bavit nebude
Adam Homola
Adam Homola A. Homola včera 18:00
0

Kapitoly článku