Nvidia se plácne přes kapsu. Do Intelu investuje 5 miliard dolarů

- Výrobce grafických čipů Nvidia investuje velkou částku do Intelu
- Celkově se jedná o nákup akcií v hodnotě 5 miliard dolarů
- Od spolupráce si obě společnosti hodně slibují
Situace na poli výroby čipů je v současné době velmi dobrá i velmi špatná, v závislosti na tom, jaké firmy se zeptáte. Zatímco Nvidia patří díky AI čipům nejen ke špičce v odvětví, ale také mezi nejhodnotnější společnosti světa, strádající Intel naopak stále ještě nedokázal najít recept na úspěch v současné době a musel sáhnout k rušení projektů a masivnímu propouštění. V případě Intelu do hry nakonec vstoupila samotná vláda Spojených států, nicméně tím to neskončilo – investici ve výši 5 miliard dolarů (cca 11,5 miliard korun) překvapivě oznámila Nvidia.
Intel se vrací zpátky do hry
Od nákupu podílu v Intelu si Nvidia slibuje „společný vývoj několika generací datových center a PC produktů na míru,“ přičemž konkrétně uvádí, že Intel pomůže vyvinout systémy na čipu (SoC) x86, které budou integrovat čipy Nvidia RTX GPU. Tyto čipy mají pohánět širokou škálu počítačů díky úzké integraci procesorů od Intelu s grafickými procesory Nvidie. Technologičtí giganti již nyní úzce spolupracují na vývoji mnoha herních notebooků, ale jejich spojení v jediném SoC je velkým krokem vpřed.
„Tato spolupráce úzce propojuje umělou inteligenci a akcelerované výpočetní systémy Nvidie s procesory Intelu a rozsáhlým ekosystémem x86 – jde o spojení dvou světových platforem,“ říká Jensen Huang, generální ředitel společnosti Nvidia. „Společně rozšíříme naše ekosystémy a položíme základy pro novou éru výpočetní techniky.“ Spojení bude pro obě společnosti výhodné s ohledem na konkurování AMD, které se v poslední době daří získávat nad Intelem navrch. V reakci na oznámení o finančním vstupu poskočily akcie Intelu o 28 procent.
Pro Nvidii se jedná o pozitivní příslib do budoucna poté, co Alibaba, ByteDance a další čínské technologické společnosti dostaly zákaz nakupovat nejnovější čipy AI Nvidie vyrobené na míru pro Čínu. „Pravděpodobně jsme přispěli k čínskému trhu více než většina ostatních zemí. Jsem zklamaný tím, co vidím,“ řekl Huang novinářům během tiskové konference.
„Ale mezi Čínou a Spojenými státy jsou důležitější věci, které je třeba vyřešit, a já to chápu.“ Čína podniká kroky k vybudování vlastních kapacit pro výrobu čipů poté, co USA po léta uplatňovaly odvetná opatření v podobě vývozních omezení s cílem omezit prodej čipů pro umělou inteligenci do říše středu.