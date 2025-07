Trump chtěl oslabit Nvidii. Od záměru ustoupil a ta se stala nejcennější firmou světa

Donald Trump chvíli zvažoval, že rozdělí Nvidii a vytvoří jí konkurenci

Nejmenovaný člen jeho administrativy mu tento záměr vymluvil

Díky tomu se Nvidia mohla stát nejcennější firmou světa s hodnotou přes 4 biliony dolarů

Politika Donalda Trumpa je všechno, jen ne předvídatelná. Zatímco dnes můžete být jeho největší kamarád, zítra vám může vaši firmu rozbít napadrť. V hledáčku aktuálního prezidenta Spojených států se už ocitl nejeden technologický gigant, přičemž řada z nich se musela v nevyzpytatelném prostředí co nejrychleji zorientovat. Výjimkou není ani Nvidia, která nedávno překonala hodnotu 4 bilionů dolarů, čímž se stala tou vůbec nejcennější společností na světě. Přitom s trochou nadsázky utekla hrobníkovi z lopaty, když se o ni začal zajímat právě Donald Trump.

Když se Trump drží zpátky, dějí se věci

Ten přiznal, že o Nvidii až donedávna nikdy neslyšel. Ostatně není se co divit, neboť firma nepodniká v rychlém občerstvení ani v golfovém byznysu. Když se ale Trump o Nvidii dozvěděl, jako první ho napadlo, že by si na ni měl „trochu došlápnout“ a vytvořit jí nějakou konkurenci. Po konverzaci s nejmenovaným členem jeho administrativy nicméně naštěstí zařadil zpátečku a úspěšnou firmu nechal dělat to, co umí nejlépe.

„Napadlo mě trochu tu firmu rozdělit a vytvořit jí konkurenční prostředí,“ uvedl Trump. „Pak mi ale vysvětlili, že byznys, ve kterém podniká, není tak jednoduchý. Myslel jsem, že když dáme dohromady největší mozky současnosti, bude to trvat jen pár let, než vytvoří konkurenční prostředí.“ Na to mu nejmenovaný zaměstnanec odvětil, že to tak vskutku není a že by to trvalo přinejmenším deset let, než by někdo Nvidii dohnal, a to ještě v případě, když by technologická společnost začala dělat naprosto nekompetentní rozhodnutí.

Následně se potkal se samotným generálním ředitelem Nvidie Jensenem Huangem. Ten Trumpa přesvědčil, aby jej nechal prodávat čipy H20 do Číny, což firmě pomohlo ke značným ziskům. K tomu se nejprve americká administrativa stavěla negativně z důvodu obav, že by tyto čipy mohly pomoci konkurenční zemi s jejími vlastními snahami v oblasti AI. Hlavním argumentem pro to, aby USA prodeje povolily, bylo tvrzení, že H20 jsou jen „čtvrté nejlepší“ čipy svého druhu, a také myšlenka, že tato technologie učiní čínské vývojáře závislé na amerických technologiích.

