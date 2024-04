Sora pokořena ještě před vydáním? Higgsfield slibuje ještě pokročilejší AI tvorbu videa

Higgsfield si klade za cíl generování realistických videí s důrazem na kontrolu

Uživatel by tak měl mít pod palcem například úhly kamery

Tvůrci by chtěli zpřístupnit tvorbu a úpravu videa pro všechny tak, jako to u fotek a designů udělala například Canva

Higgsfield představuje platformu pro generování videa s umělou inteligencí a pokročilým ovládáním kamery, čímž se značně liší od modelu Sora od OpenAI.

Další skok v generování videí?

Higgsfield nabízí, zdá se, bezkonkurenční ovládání kamery a pohybu, zejména toho lidského. Startup, který je podporován mimo jiné významnými investory ze společnosti Menlo Ventures, začne poskytovat přístup ke své platformě ještě tento měsíc a předznamenává tak významný pokrok v oblasti technologie generování AI videa.

Higgsfield, vyvinutý na základě transformačního modelu podobného enginu Sora společnosti OpenAI, se vyznačuje tím, že umí vytvářet realistické lidské postavy a následně je zvládne uvěřitelně rozpohybovat, čímž řeší běžná omezení mnoha současných modelů AI. Na rozdíl od svých předchůdců, kteří mají často problémy s vykreslováním přirozeného lidského pohybu, slibuje Higgsfield klipy o délce až 10 sekund, ve kterých se nebojí ukázat plynulé a opravdu realistické scény.

Kontrola, ale nedostupná

Mluvčí společnosti Higgsfield zdůraznil, že platforma se zaměřuje na „bezkonkurenční personalizaci a kontrolu“, což jsou věci, za které budou rádi hlavně tvůrci a technologická komunita obecně.

Jak už to tak ale u nových modelů AI a především aktuálně u modelů generování videa bývá, v praxi na to můžete zapomenout. Higgsfield totiž není veřejnosti dostupný a zatím se neví, kdy přesně bude. Stejně tak si zatím nemůžete hrát ani s modelem Sora od OpenAI, a tak nám nezbývá než na tyhle hračky prozatím jen koukat a tiše je obdivovat.

Každopádně Higgsfield přeci jen něco málo má, a to aplikaci Diffuse, která je v současné době k dispozici ve vybraných zemích včetně Kanady, Indie, Filipín, Jihoafrické republiky a některých středoasijských zemí. Dostupná je ale pouze pro iOS.

Canva pro video?

Diffuse tak umožňuje uživatelům vytvářet a sdílet krátká videa generovaná umělou inteligencí se zvýšenou kontrolou nad pohybem a nabízí tím pádem první nástřel toho, jaké možnosti by pak mohl nabízet finální Higgsfield. Sami tvůrci ale tvrdí, že jde zatím pouze o preview, nikoliv o finální verzi toho, co bude umět velký model.

Kromě spotřebitelských produktů, jako je aplikace Diffuse, zahrnuje dlouhodobější vize společnosti Higgsfield vývoj marketingové platformy pro videotvorbu studiové úrovně pro tvůrce a podniky. Společnost vzletně a sympaticky věří, že přístup, technické znalosti nebo zdroje by neměly bránit kreativitě, a klade důraz na vylepšení, nikoliv nahrazení lidské kreativity.

Tvůrci Higgsfieldu na svém webu zmiňují Adobe či Canvu s tím, že by rádi pro video udělali to, co udělaly tyto dvě firmy pro úpravu fotek a designů. A je pravdou, že díky přístupné a jednoduché Canvě si dnes může prakticky kdokoliv vytvořit hezký design a nepotřebuje k tomu ani odborné znalosti, ani drahé nástroje. Jak to bude ale s videem, se teprve uvidí, pořád není venku ani Sora, natož Higgsfield, a dá se očekávat, že po vydání půjde o placené produkty schopné generovat pouze pár (desítek?) sekund videa.