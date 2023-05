Sony Xperia 1 V odhalena! Design opět potěší hlavně „konzervy“

Sony Xperia 1 V unikla na billboardu týden před premiérou

Dle očekávání nabídne konzervativní design, změny se odehrají spíše uvnitř

Oficiální premiéra nového vlajkového smartphonu značky Sony je naplánována na příští týden. Fanoušci, kteří se telefonu nemohou dočkat, mají teď důvod k radosti. Na síti Reddit unikl billboard z městské části Mong Kok v Hong Kongu. Osm modelek na něm svírá v ruce novou Xperii 1 V.

Odhaluje se nám tedy především design zadní části a stran. A fanoušci konzervativního designu mohou zajásat. Xperia 1 V opět láká na hranaté boky a plochá záda z matného skla. Dominantním prvkem bude fotoaparát. Svislý modul nabízí trio objektivů a LED přisvícení.

Neodhaluje se nám bohužel přední strana, nicméně podle již dříve uniklých materiálů by měla sdílet design se svými předchůdci. Tedy opět žádný výřez, žádný průstřel. Xperia 1 V nabídne titěrný okraj, do kterého se skryje přední kamerka i sada senzorů. Obrazovka by měla mít úhlopříčku 6,5″, půjde o OLED panel s vysokým rozlišením 4K.

Sony uvede zmíněnou novinku z ranku vlajkových modelů 11. května. Půjde o oficiální premiéru, dozvědět bychom se tak měli nejen dostupnost v Evropě, ale i cenu. O té se zatím spekuluje velmi opatrně – očekáváme cenu pohybující se mezi 32 a 35 tisíci korunami včetně DPH.