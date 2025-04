Sony vyřešilo největší problém PlayStationu 5. Konzole kvůli němu přestávala fungovat

Japonský gigant Sony na svém oficiálním blogu publikoval novou rozborku konzole PlayStation 5 Pro. V té mimo jiné ukazuje upravený systém chlazení, který by měl zamezovat dříve fatálnímu úniku tekutých kovů a následnému poničení základní desky. Dva roky stará aféra, která musela být vyřešena reklamací každého rozbitého kusu, by tak měla být konečně uzavřena.

Přeneseme se zpět do ledna 2023, kdy se rozhořela skoro likvidační kauza kolem tekutých kovů v konzoli PlayStation 5. Problém spočíval v tom, že v režimu na výšku se konzole nedokázala ideálně ochladit – uživatelé pociťovali vyšší hluk, zvláštní rachot uvnitř konzole a také větší zahřívání. Kvůli tomu docházelo k fatálnímu poničení základní desky uniklým tekutým kovem.

Konzole v takovém případě přestala fungovat. Vedlo to k masivní mediální kampani, vlně rozzlobených reklamací a celosvětovém šílenství, kdy uživatelé sborově přestávali používat konzoli v režimu na výšku. Pokud se totiž PlayStation podobně zahříval v poloze „naležato“, nemělo to na obvody tak fatální dopad.

