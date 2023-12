Sony chystá velké změny. Populární brand Xperia možná skončí

Sony by se mohla zbavit populární značky Xperia

Podle poslední spekulace se chystá velký rebranding

Japonská společnost Sony působí na trhu s chytrými telefony už nějaký ten pátek. V minulosti se značka spojila se švédským Ericssonem, v roce 2011 se nicméně divize osamostatnila a dále pokračuje pod vlastním názvem. Nadějné vyhlídky ovšem brzy vystřídal strmý pád a chvíli hrozilo, že Sony se smartphony skončí, stejně jako to udělali se svými notebooky Vaio. Naštěstí ale v zemi vycházejícího slunce našli vlastní strategii, díky které sice neprodávají stamiliony kusů zařízení ročně, ale mohou dále na trhu působit bez obav o budoucnost.

Skončí označení Xperia?

Součástí identity telefonů od Sony je neodmyslitelně také značka Xperia, která se stala synonymem pro smartphony japonského výrobce. Slabší pozice oproti konkurentům ovšem podle posledních spekulací firmě nejspíše nevyhovuje a tak hledá způsoby, jak znovu nakopnout prodeje. Spolehlivý leaker s přezdívkou ZACKBUKS se domnívá, že součástí velkého restartu bude také vypuštění populární značky Xperia z názvu zařízení. Alespoň to lze vyčíst z jeho kryptického příspěvku na sociální síti Weibo, ve kterém se píše „2008 – 2023 Xperia je nejlepší“.

I když tento příspěvek může znamenat prakticky cokoli, striktní ohraničení časového rámce a výslovné zmínění značky Xperia silně nahrává teorii, že se Sony svého populárního označení zbaví. Ve hře je také pesimističtější varianta, tedy že Sony se z trhu chytrých telefonů stáhne úplně. Toto je nicméně už velmi divoká spekulace vzhledem k tomu, že konec produkce smartphonů od Sony aktuálně nic nenasvědčuje. Utajit podobné kroky je povětšinou velmi obtížné, neboť ukončení výroby není proces, který by šel realizovat ze dne na den, tím zvláště, že japonské společnosti nepatří mezi ty nejpružnější.

Na druhou stranu by změna názvu mohla chytrým telefonům z Tokia pomoci. Ostatně současné značení zařízení, které má v názvu hned dvě číslice (arabské a římské) může být pro řadu uživatelů matoucí. Také konzervativní design lepšímu rozlišení příliš nepomáhá, přitom Sony byla v minulosti známá pro své odvážné experimentování na poli designu chytrých telefonů – za zmínku stojí například Sony Xperia Arc S, Sony Ericsson Xperia Mini nebo Sony Xperia Play. Co tato spekulace bude znamenat pro japonskou společnost do budoucna se teprve ukáže.