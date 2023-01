Sony a Manchester City společně vytvářejí metaverse. Zapojíte se do něj?

Manchester City s chytrými technologiemi experimentuje už delší dobu

Společný metaverse se Sony ale postrádá patřičnou atraktivitu a smysl

Aplikace bude pro chytré telefony k dispozici už letos

Pojem metaverse je stále mezi námi i přes to, že se prozatím ani jedné z firem nepodařilo přesvědčit průměrného konzumenta o tom, že by ve virtuálních světech měl trávit svůj drahocenný čas. Důvodů, proč tomu tak je, je přitom spousta – od mizerné technické a vizuální kvality, přes nedostatek smysluplných aktivit, až po to, že prozatím žádná společnost nedokázala svou vizi dotáhnout do úspěšného konce. Nyní se svým želízkem do ohně chystá přispět Sony, které se na vytvoření společného metaverse dohodlo s fotbalovým klubem Manchester City, který se chytrých technologií nebojí.

Virtual Fan Engagement: Proof of concept with Manchester City | CES 2023 | Sony Official

Watch this video on YouTube

Kdo by čekal vzhledem ke zkušenostem Sony s virtuálními světy úchvatnou grafickou podívanou, bude nejspíše zklamán. Vizuální stránka vypadá naprosto zaměnitelně a ve srovnání s moderními hrami až směšně, což by ovšem na mobilních zařízeních nemuselo být až tak limitující. Obsahem společného metaverse má nicméně být společné prožívání fotbalových klání na virtuálním stadionu Etihad Stadium, ať už jde o samotné sledování zápasu, prožívání klíčových okamžiků na hřišti či různé doprovodné aktivity, kterých se váš virtuální avatar bude moci zúčastnit.

Jestli se jedná o prvotřídní využití metaverse, které konečně dává smysl, nebo půjde jen o další přešlap bude záležet na fotbalových fanoušcích, osobně jsem ale k tomuto konceptu skeptický. Společné sledování fotbalového přenosu na stadionu či v restauračním zařízení s přáteli zkrátka jen tak nahradit nelze. Aplikace pro chytré telefony by měla být k dispozici už v letošním roce, nicméně stále není jasné, co všechno v rámci ní bude k dispozici a kolik si budou muset fanoušci Manchesteru City za tento zážitek připlatit.