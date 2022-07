Manchester City chystá technologickou libůstku. Fanouškům nabídne chytrou šálu

Když dojde na nejpopulárnější sport na světě, jen málokdo si jej spojí s nasazováním moderních technologií. V poslední době se naštěstí situace mění a nejeden fotbalový klub začíná mnohem více pracovat s technologiemi, především pokud jde o získávání dat od svých hráčů.

Přední mančaft anglické Premier League Manchester City se nicméně chce stát průkopníkem a s pomocí chytrých technologií získávat cenné informace také od svých fanoušků. K tomu má klubu dopomoci chytrá fanouškovská šála, která má v sobě zabudovaný speciální biosenzor EmotiBit, na kterém tým spolupracuje se společností Cisco. Toto zařízení má za úkol sbírat celou řadu údajů od fanoušků, a proto obsahuje například PPG senzor, akcelerometr, teploměr či EDA senzor. Ty jsou umístěny uprostřed šály, která většinu zápasu bývá umístěna kolem krku fanouška. Pokud jde o sbíraná data, ta se nikterak neliší například od klasického fitness náramku.

S pomocí chytré šály chce Manchester City zjišťovat především emoční stav fanoušků a na jeho základě vyhodnocovat, jak moc zápas prožívali, co se jim líbilo a co je naopak zvedlo ze sedačky. Šálu mohou aktuálně získat pouze vybraní fanoušci klubu (a do budoucna také partnerského týmu New York City FC), přičemž pro všechny bude šála k dispozici příští sezónu. Otázkou ovšem zůstává, zda fotbalový klub opravdu potřebuje chytré technologie na to, aby zjistil, jak moc jsou nebo nejsou diváci spokojeni s předvedeným výkonem.