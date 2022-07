Poslední FIFA 23 láká novým trailerem. Slibuje ženské ligy, crossplay i mistrovství světa

Není to tak dávno, kdy známý vydavatel Electronic Arts šokoval herní veřejnost oznámením, že FIFA 23 bude poslední „fifou“. Ačkoli se nejedná o konec této herní série, ale pouze o přejmenování na EA Sports FC, nejednoho hráče to zarmoutilo. Electronic Arts se tím však zjevně příliš netrápí a hráčům naservíroval nový trailer, který na ročník 23 populární sportovní simulace nejoblíbenějšího sportu na světě láká.

Nejvýraznější novinkou je možnost crossplay hraní, tedy vzájemného zápolení hráčů na Xboxu a PlayStationu, a to rovnou ve všech režimech včetně FIFA Ultimate Team, online sezón či přáteláků. Jedno omezení se ale přeci jen najde – porovnat své síly mohou pouze hráči v rámci jedné generace konzolí, tedy PlayStationu 5, Xboxu Series X/S a PC, popřípadě se do soupeření mohou pustit hráči na PlayStationu 4 a Xboxu One.

FIFA 23 Reveal Trailer | The World’s Game

Vývojáři nezapomněli ani na mezinárodní fotbal, díky čemuž si budete moci vychutnat vrchol sezóny v podobě mistrovství světa v Kataru i ženského mistrovství světa v Austrálii a na Novém Zélandu. Oba šampionáty se objeví v rámci bezplatné aktualizace. Příznivci ženského fotbalu se mohou těšit ještě na jednu novinku – do hry přibydou dvě ženské ligy, konkrétně ta anglická a francouzská.

Přepracována má být také hratelnost a systém HyperMotion, který se dočká druhé generace. Ten má zajistit více než 6 tisíc autentických fotbalových animací, které doplní nová mechanika střelby, přepracované volné kopy či realističtější fyzika. FIFA 23 zamíří na konzole PlayStation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 4 a také na PC a Google Stadia, a to už 30. září.