Šokující zpráva pro fanoušky GTA 6! Hrozí mu výrazné zpoždění

Herní magazín Kotaku přišel s nepříznivou zprávou pro fanoušky GTA 6

Podle jeho zdrojů totiž vývoj hry nejde podle plánu, což by v nejhorším případě mohlo mít za následek výrazné zpoždění

Je to sotva několik dnů, co se na sociálních sítích objevily nepotvrzené informace o možném datu vydání napjatě očekávané hry Grand Theft Auto 6. Podle dvou členů videoherní komunity by mělo k vydání dojít zkraje roku 2025. Ať už se z jejich strany jednalo o podloženou informaci či pouhý tip – se stejnou informací nyní přichází také zdroje známého herního magazínu Kotaku, podle nichž vyhlížený titul opravdu směřuje na začátek příštího roku. Uvnitř Rockstar Games však zároveň panují obavy, že kvůli náročnému vývoji bude třeba hru odsunout až na rok 2026.

Obrovská očekávání

K oficiálnímu představení GTA 6 došlo v prosinci 2023, tedy více než deset let od vydání pátého dílu (2013), který má na kontě rekordních 195 milionů prodaných kopií, přičemž toto číslo postupně narůstá s každým dalším kvartálem i dlouho po uvedení na trh. I proto lze vydání GTA 6 označit za bezprecedentní událost herního průmyslu. Připomeňme, že hra se odehrává ve Vice City (fiktivní verze Miami) a vyjít by měla pro PS5 a Xbox Series S/X v roce 2025. Toto datum podle Kotaku stále platí, interně se údajně opravdu počítá se začátkem roku.

Čím dál pravděpodobnější je však scénář, že se hra objeví na pultech obchodů až koncem roku 2025. V tuto chvíli navíc nelze vyloučit, že datum vydání by se mohlo posunout dokonce až do roku 2026, Vývoj totiž nepostupuje podle původního plánu a nabírá zpoždění, shodují se nejmenované zdroje obeznámené s děním v Rockstaru.

Tlak na vývojáře

Už v únoru agentura Bloomberg informovala, že Rockstar Games ruší práci z domu a nařizuje svým zaměstnancům, aby se od dubna vrátili do kanceláří. To vzbudilo nevoli zejména u pracovníků, kteří byli přijati dálkově. Vedení společnosti nepopulární krok obhajuje vyšší bezpečností a důrazem na kvalitu, podle Kotaku je však pravým důvodem právě pomalý vývoj.

Současným cílem je prý stále příští jaro. Podle zdrojů je však čím dál více jeví jako reálnější uvedení na trh až na podzim 2025. A na stole je i odklad na rok 2026, byť pouze jako jakýsi záložní plán pro případ stupňujících se komplikací.