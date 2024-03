Leaker prozradil datum vydání GTA 6. V minulosti správně odhadl termín prvního traileru

Počáteční šum kolem očekávaného Grand Theft Auto 6 v posledních měsících trochu utichl, což lze přičítat především rádiovému klidu ze strany studia Rockstar Games, které tradičně propagačními materiály poměrně šetří a příliš bychom se nedivili, kdy to po sérii nešťastných úniků platilo dvojnásob. Na internetu se to sice nestále hemží všemožnými insidery, jejichž „zaručené“ informace ovšem není možné nijak ověřit. Výjimkou by však mohla být zpráva o možném datu vydání, na které se shoduje hned několik zdrojů s prověřenou tipérskou minulostí.

Zatímco na termínu zveřejnění druhé upoutávky se internetoví diskutéři spíše neshodnou, o poznání větší konsenzus panuje ohledně možného data vydání, které bylo dosud oficiálně staveno pouze obecně na rok 2025. Novinář Jason Schreier však už dříve naznačoval, že v původních plánech společnosti se objevuje začátek příštího roku, na což nyní navazují zvěsti o lednovém či únorovém termínu, přičemž jeden z informátorů dokonce zmiňuje konkrétní datum – 18. února.

Pojďme ale hezky popořádku. Ze všech možných zdrojů patří právě Schreier k těch nejdůvěryhodnějším – píše knihy o dění v herním průmyslu, pro Bloomberg pravidelně rozkrývá různé a kauzy, ale hlavně – prakticky se neplete. Za zmínku však stojí i uživatel Redditu s přezdívkou JarlOfRivia, který ještě před vydáním podrobně a přesně popsal řadu záběrů z prvního traileru. A právě ten tvrdí, že k vydání GTA 6 by mělo dle současných plánů dojít v prvním kvartálu příštího roku.

S ještě přesnější prognózou pak přichází leaker Nuro, podle něhož se dočkáme již zmíněného 18. února. Právě Nuro v minulosti úspěšně předpověděl přibližné datum vydání prvního traileru.

The person who correctly predicted everything about the reveal trailer said that GTA 6 will release in Q1 of 2025, likely January/February.

Release dates are always volatile, but this plus Jason Schreier’s recent report has me convinced the game is releasing early next year. pic.twitter.com/ql5Oe5EyxQ

— Detective (@that1detectiv3) March 17, 2024