Šok v Drážďanech: ikonickou skleněnou továrnu Volkswagenu zřejmě ovládnou Číňané

Čínská značka BYD i nadále upevňuje svou pozici na evropském trhu a nyní to vypadá, že se jí povede další husarský kousek. Podle posledních zpráv to vypadá, že by se mohla nastěhovat do legendární drážďanské výstavní továrny Transparent Factory patřící značce Volkswagen. Původně vlajková továrna, kde se vyráběl model Phaeton, otevřela svá vrata v roce 2002, od loňska zde ale německá automobilka již své vozy neprodukuje. I předtím byla vytížena spíše sporadicky.
Ačkoliv se zde v průběhu let vyráběly i vozy značky Bentley nebo Volkswagen e-Golf, v posledních letech sloužila pro produkci elektrického modelu ID.3, kterého se zde vyrábělo pouze 6 tisíc kusů ročně. V továrně donedávna pracovalo 205 zaměstnanců a Volkswagen ji udržoval spíše z nostalgických důvodů, než že by se jednalo o ekonomický zázrak.
BYD v Německu roste o 327 %
To hraje do karet čínskému BYD, které v Evropě velmi rychle roste a kromě výrobních kapacit dychtí také po „štemplu“ Made in Europe. Pomůže to taky s ohledem na daně a dovozní cla. I proto už nyní BYD buduje závody například v Maďarsku nebo Turecku. Naopak Volkswagen má v plánu snížení výrobních kapacit z dvanácti milionů vozů na devět a tím pádem výrobních závodů bude přebývat. Prodej nebo pronájem konkurenci tedy dočasně může dávat velmi dobrý smysl. Zároveň je nutno doplnit, že v případě prosklené továrny v Drážďanech se bavíme pouze o polovině budovy, druhou půlku už má totiž přislíbeno Sasko a tamní technická univerzita, která zde plánuje investice a tvorbu inovačního hubu.
V březnu BYD v Německu prodalo celkem 3 438 vozů, což je skok o 327 % oproti předchozímu roku. Pokud se povede převzít i legendární továrnu Volkswagenu, bude to další důkaz, že asijské společnosti brzy získají nadvládu nad evropskými automobilkami s dlouholetou historií.