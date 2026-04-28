TOPlist

Kabriolet Denza Z od BYD s výkonem 1 000 koní míří do Evropy

Adam Bělunek
Adam Bělunek 28. 4. 9:00
2
Denza Z
  • Kabriolet Denza Z od BYD uvidíme už v červnu na akci Goodwood Festival of Speed ve Spojeném království
  • K dispozici bude ve verzi hard-top, convertible i jako okruhový speciál 
  • Překvapivě jako první vstoupí na evropský trh, do Asie se nejspíše dostane až později 

Čínská značka BYD už nepanuje pouze na tamním trhu, ale nedávno směle vkročila i na území České republiky. A do Evropy zamíří také zcela nový sportovní vůz Denza Z. Ačkoli BYD patří mezi značky bodující především nízkou cenou, nebojí se zabrousit také do segmentu rychlých vozů.

ℹ️ Stačí jeden klik! Přidejte si nás mezi mezi preferované weby, případně nás sledujte v Google Zprávách, nebo na Seznam.cz

Sportovní vůz Denza Z byl odhalen na akci Beijing Auto Show
Sportovní vůz Denza Z byl odhalen na akci Beijing Auto Show

Koncept Denza Z byl poprvé představen na Shanghai Auto Show už v loňském roce. Nyní v rámci Beijing Auto Show BYD potvrdilo slibnou budoucnost čtyřmístného sportovního vozu, který bude k dispozici ve verzi hard-top, convertible nebo jako okruhový speciál.

Konkurence pro Rimac Nevera?

Už nyní víme, že vůz by měl disponovat výkonem 1 000 koní a plně elektrickým pohonem. Zrychlení z nuly na sto proběhne za méně než dvě sekundy, což by mohlo stačit i na chorvatský supersport Rimac Nevera. Dále automobilka slibuje integraci inteligentního podvozku s názvem DiSus-M nebo rychlý nabíjecí systém Flash Charging. Můžeme se těšit také na některé technologie z modelu YangWang U9, jako je například autonomní řízení nebo otáčení na místě ve stylu tanku.

Jak již bylo zmíněno v úvodu, výrobce s tímto vozem nejprve zamíří do Evropy, kde bychom jej měli vidět už v červnu na akci s názvem Goodwood Festival of Speed. Bližší specifikace vozu ani jeho cenovou politiku zatím neznáme, už nyní to ale vypadá, že se máme na co těšit. Od vstupu BYD na český trh uplynul již více než rok a v nabídce automobilky aktuálně najdeme pět modelů hybridních vozů a pět plně elektrických automobilů. Nejlevnější modely startují na cenách pohybujících se okolo půl milionu korun.

ℹ️ Stačí jeden klik! Přidejte si nás mezi mezi preferované weby, případně nás sledujte v Google Zprávách, nebo na Seznam.cz

Vstoupit do diskuze (2)
2. zdroj Zdroj článku
Autor článku Adam Bělunek
Adam Bělunek
Baví mě Apple, kvalitní audio-video technika a obecně chytrá řešení, která fungují. Volné dny se snažím trávit na kole v bikeparcích a trailcentrech, nebo na horách s batohem na zádech. Užívám si dobrou hudbu, občas zajímavou knihu a rád cestuji.

Další dnešní články

Chytrý telefon Apple iPhone 17 Pro
Kolik budou stát letošní iPhony? První odhady nevyznívají příliš pozitivně
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. Karásek 10:30
0
Copilot ve Windows 11
Jeden Copilot vládne všem: Microsoft se chystá sloučit AI nástroje do jedné super aplikace
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. Karásek 9:00
0
Exkluzivní akce pro 40 nejrychlejších: Pixel 10 Pro ve slevě a se sluchátky za 5 490 Kč zdarma
Obří únik týden před premiérou. Známe detailní parametry všech letošních Pixelů
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. Karásek 8:00
0
BMW i7 60 XDrive
BMW ve velkém propouští, kvůli Číně přijde o práci 8 tisíc zaměstnanců
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok 7:00
0
Herní monitor Samsung Odyssey OLED G8
Recenze monitoru Samsung Odyssey OLED G8: ideální volba pro hráče
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok včera 19:00
0

Kapitoly článku