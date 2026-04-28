Kabriolet Denza Z od BYD s výkonem 1 000 koní míří do Evropy

- Kabriolet Denza Z od BYD uvidíme už v červnu na akci Goodwood Festival of Speed ve Spojeném království
- K dispozici bude ve verzi hard-top, convertible i jako okruhový speciál
- Překvapivě jako první vstoupí na evropský trh, do Asie se nejspíše dostane až později
Čínská značka BYD už nepanuje pouze na tamním trhu, ale nedávno směle vkročila i na území České republiky. A do Evropy zamíří také zcela nový sportovní vůz Denza Z. Ačkoli BYD patří mezi značky bodující především nízkou cenou, nebojí se zabrousit také do segmentu rychlých vozů.
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Koncept Denza Z byl poprvé představen na Shanghai Auto Show už v loňském roce. Nyní v rámci Beijing Auto Show BYD potvrdilo slibnou budoucnost čtyřmístného sportovního vozu, který bude k dispozici ve verzi hard-top, convertible nebo jako okruhový speciál.
Konkurence pro Rimac Nevera?
Už nyní víme, že vůz by měl disponovat výkonem 1 000 koní a plně elektrickým pohonem. Zrychlení z nuly na sto proběhne za méně než dvě sekundy, což by mohlo stačit i na chorvatský supersport Rimac Nevera. Dále automobilka slibuje integraci inteligentního podvozku s názvem DiSus-M nebo rychlý nabíjecí systém Flash Charging. Můžeme se těšit také na některé technologie z modelu YangWang U9, jako je například autonomní řízení nebo otáčení na místě ve stylu tanku.
Jak již bylo zmíněno v úvodu, výrobce s tímto vozem nejprve zamíří do Evropy, kde bychom jej měli vidět už v červnu na akci s názvem Goodwood Festival of Speed. Bližší specifikace vozu ani jeho cenovou politiku zatím neznáme, už nyní to ale vypadá, že se máme na co těšit. Od vstupu BYD na český trh uplynul již více než rok a v nabídce automobilky aktuálně najdeme pět modelů hybridních vozů a pět plně elektrických automobilů. Nejlevnější modely startují na cenách pohybujících se okolo půl milionu korun.