Softwarová podpora na Androidu se prodlouží! Brzy se zřejmě dočkáme až osmi let

Qualcomm spojil síly s Googlem a přináší nové možnosti softwarové podpory

Telefony využívající nejnovější čipsety mohou teoreticky dostávat softwarové aktualizace až 8 let

Záleží jen na samotných výrobcích, zda toho využijí, či nikoli

Při výběru nového chytrého telefonu se každý z nás řídí trochu jinými požadavky. Zatímco někteří hledají co nejdelší výdrž a nejrychlejší nabíjení, jiní preferují maximální možný výkon a někteří se neobejdou bez toho nejlepšího fotoaparátu na trhu. Ve výčtu často nechybí ani softwarová podpora, která v případě telefonů zajišťuje nejen dostatečné zabezpečení před útočníky využívající softwarové chyby, ale také přísun nových funkcí.

Dlouhá léta byl rekordmanem Apple se svým iPhonem, který zpravidla nabízel podporu pět až šest let. Nicméně v posledních letech se situace začala výrazně zlepšovat také u konkurenčního Androidu, který táhne kupředu Google a jihokorejský gigant Samsung.

Až osmiletá softwarová podpora

Jejich vlajkové lodě jsou uváděny na trh s příslibem sedmi let softwarových aktualizací, což značně prodlužuje jejich životnost a pomáhá zákazníkům v rozhodování. Výrobce mobilních čipsetů Qualcomm chce jít ještě dál a ve spolupráci s Googlem nabízí výrobcům zařízení využívajících jeho platformu Snapdragon 8 Elite až osmileté aktualizace a bezpečnostní záplaty systému Android. To neznamená, že letošní telefony spoléhající na tuto platformu, jako je Samsung Galaxy S25 a OnePlus 13, budou dostávat osm let aktualizace operačního systému. Finální rozhodnutí je stále na výrobci zařízení – Qualcomm si pouze připravuje půdu a usnadňuje jim práci.

Podle výrobce čipsetů ze San Diega mají na rozšířenou softwarovou podporu v rámci tohoto programu nárok také zařízení využívající jeho nové čispety Snapdragon z řady 8 a 7. Ta se však bude vztahovat pouze na zařízení uvedená na trh později v tomto roce. Také v případě platformy Snapdragon 8 Elite mají na delší softwarovou podporu nárok pouze telefony, které budou dodány na trh s Androidem 15. Program se rovněž nevztahuje na předchozí platformy Snapdragon od Qualcommu.

V rámci programu zahrne Qualcomm dvě aktualizace společného jádra mobilní platformy Android (ACK), které budou podporovat osmileté okno aktualizací. Tato skutečnost nebude od výrobců zařízení vyžadovat žádné zásadní upgrady nebo úpravy, což jim umožní bezproblémové zavádění nových aktualizací operačního systému Android bez dalších složitých procesů a zvýšených nákladů. Spolupráce Qualcommu a Google má také zajistit, že program bude podporovat i dalších pět generací čipů Snapdragon. Jestli toho ale výrobci budou využívat, je už čistě jen na jejich rozhodnutí.