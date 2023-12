Sociální síť Threads je konečně dostupná v Česku

Konkurent pro sociální síť X je konečně k dispozici také v Česku

Threads lze aktuálně stáhnout pro iOS, nebo využít webovou verzi

Aplikace pro Android by měla být dostupná v nejbližší době

Dlouho očekávaný konkurent pro sociální síť X (dříve známou jako Twitter), je konečně k dispozici v rámci Evropské unie, a tedy i v České republice. Už v minulém týdnu byl příchod nové konkurence na poli sociálních sítí od společnosti Meta oficiálně oznámen a co gigant slíbil, to také dodržel. V současné chvíli si můžete do Threads naskočit v rámci webového rozhraní, případně skrze mobilní aplikaci pro iOS. Majitelé zařízení s Androidem mají prozatím smůlu, nicméně očekáváme, že i pro ně bude aplikace zpřístupněna co nejdříve, s nejvyšší pravděpodobností ještě dnes. Nedočkaví odvážlivci si nicméně mohou stáhnout aplikaci z externích zdrojů.

Síť Threads je konečně dostupná v Česku

Sociální síť Threads dosud nebyla v Evropě dostupná, nejspíše kvůli tomu, že nesplňovala přísnou legislativu Evropské unie o ochraně spotřebitelů. Meta si pochopitelně chce vybudovat silnou uživatelskou základnu i v Evropě, a proto v minulých měsících upravovala pravidla sítě Threads tak, aby byla s evropskými zákony kompatibilní. Meta vyhoví předpisům tím, že uživatelům v EU poskytne možnost používat Threads čistě pro pasivní sledování bez profilu, který by jim umožňoval vytvářet vlastní příspěvky. Zároveň umožní importovat data z Instagramu, včetně nastavení algoritmu a údajů vztahujících se k reklamám.

Síť Threads toho po svém spuštění nenabízela tolik jako konkurenční X, nicméně v posledních měsících na množství funkcí výrazně zapracovala. Posledním přírůstkem je například podpora pro hashtagy. Kromě nich přibylo, či teprve přibyde, celá řada dalších vychytávek, jako kupříkladu editace jednotlivých příspěvků, přepínání mezi více účty (např. osobní a pracovní), zobrazování příspěvků pouze od sledovaných uživatelů, vylepšené základní vyhledávání s možností dohledání jednotlivých příspěvků, přidání sekce s trendy, plnohodnotná webová verze, podpora GIF animací, označování lidí a videí, možnost připínání příspěvků, vestavěný překladač do jiných jazyků nebo přímé sdílení příspěvků z Instagramu.

Plánujete sociální síť Threads vyzkoušet? Určitě nezapomeňte odebírat náš kanál, aby vám neunikly žádné podstatné technologické novinky.