Smažte svou digitální stopu: odstranění fotek a osobních údajů z Googlu nebylo jednodušší

Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl 11. 2. 6:30
0
Google umožňuje smazání citlivých dat
  • Každý, kdo se pohybuje na internetu, na něm zanechává nějakou stopu
  • Podle těchto střípků je možné vyhledat konkrétní osoby a jejich citlivé údaje
  • Google nyní rozšiřuje možnosti v oblasti vymazaní soukromých dat z internetu

Soukromí v online světě prakticky neexistuje a každý, kdo se pohybuje na internetu, v něm zanechává svůj otisk. Můžete se snažit sebevíc, ale nějaká ta soukromá informace či údaj v útrobách virtuálního světa stejně zůstane a pro zkušené uživatele není problém tato data najít. Google rozšiřuje funkčnost nástroje, s jehož pomocí lze své stopy z internetu vymazat.

Google zlepšuje kontrolu nad soukromím

Mezi nejčastější osobní údaje, které v kyberprostoru volně kolují, patří e-mailové adresy a telefonní čísla. Pokud jste se někdy registrovali do nějaké služby, tyto údaje pravděpodobně budou dohledatelné. Google umožňuje tyto údaje z historie vyhledávání vymazat a nově bude možné smazat také citlivá data v podobě čísel řidičského průkazu, pasu nebo pojištění.

Zkuste si vyhledat informace týkající se vaší osoby
Zkuste si vyhledat informace týkající se vaší osoby

Dále lze také požádat o smazání obrázků s vaší osobou, což se také může hodit. Pokud jste ještě na internetu nehledali informace o své osobě, měli byste to rozhodně zkusit. Můžete začít na tomto odkazu, kde vyplníte základní informace (jméno, telefonní číslo, adresu) a necháte Google, aby hledal zmínky o vás.

Odstraňte svou stopu z internetu

Po zadání všech informací stačí počkat na výsledky, které vám Google dodá prostřednictvím Gmailu nebo Google aplikace v závislosti na tom, kde jste toto hledání provedli. V rámci Google aplikace najdete toto vyhledávání v nastavení (klikněte na váš obrázek vpravo nahoře) a poté klikněte na položku „Výsledky o vás“.

Google uvádí, že tuto funkci používá již více než 10 milionů uživatelů, a jakmile obdržíte výsledky vyhledávání, můžete rovnou požádat o smazání konkrétních dat. Kromě možnosti smazat informace z dokladů totožnosti umožňuje vyhledávací gigant také odstranění explicitních obrázků, s jejichž zveřejněním jste nesouhlasili.

Jak vymazat obrázek z útrob internetu?

Pokud narazíte přes Google vyhledávání v sekci Obrázky na fotografii, na které jste zachyceni a kterou chcete odstranit, postupujte následovně. Klikněte na tři tečky u obrázku, poté na Odstranit příspěvek a dále zvolte Obsahuje sexuální vyobrazení mé osoby. Následně se musíte proklikat dotazníkem, kde budete vyplňovat podrobnosti o obrázku.



Peníze padající z nebes na velké logo Googlu (ilustrační obrázek)



Nepřehlédněte

Rekordní rok pro Google: zisky vzrostly o pětinu, dosáhly zhruba 2,3 bilionu korun

V rámci jedné žádosti o odstranění můžete poslat více obrázků zároveň. Nový proces umožňuje přihlásit se k ochranným opatřením proaktivně filtrujícím veškeré další explicitní výsledky, které by se mohly objevit v podobných vyhledáváních. Zatímco odstranění obrázků je již k dispozici i u nás, smazání informací z dokladů totožnosti bude spuštěno v nadcházejících týdnech v USA.

Autor článku Tomáš Zenkl
V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

