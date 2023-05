Smartphony s fotoaparáty Canon? Značka prý hledá vhodného partnera

Japonský Canon by rád vylepšil fotoaparáty chytrých telefonů

Okruh možných partnerů není široký, zato však poměrně zajímavý

Chytré telefony začínají být pro výrobce fotoaparátů a čoček v posledních letech čím dál tím více atraktivnější. Vzhledem k tomu, že smartphony jsou víceméně hotová zařízení a větší posuny vidíme vesměs jen v oblasti fotoaparátů, není se co divit, že firmy jako Zeiss či Leica nechtějí tento trh nechat ležet ladem. Spolupráce mezi společností zabývající se fotografií a výrobcem chytrých telefonů má přitom oboustranné výhody – pro fotospolečnost je to reklama povětšinou nevyžadující větší úsilí, zatímco výrobcům telefonů to do ruky dává mocný marketingový nástroj pro zvýšení prodejů.

O tom, nakolik se promítá vliv společností Zeiss, Leica či Hasselblad do kvalit mobilní fotografie, můžeme jen diskutovat, nicméně na prodeje a zvýšení povědomí o značce i mezi laickými a příležitostnými fotografy to bezesporu pozitivní dopad má. Nyní se podle informací ze sociální sítě Webio, konkrétně od leakera Digital Chat Station, zdá, že do mobilního byznysu vstoupí i těžká váha ze zrcadlovkového a bezzrcadlovkového světa, japonský Canon.

Vzhledem k tomu, že Oppo/OnePlus, Vivo a Xiaomi již své exkluzivní partnery mají a Apple, Samsung, Google a Sony s nejvyšší pravděpodobností nebudou mít o podobný typ partnerství zájem, zbývá potenciální navázání spolupráce s firmami jako Huawei, Asus, Realme, Honor či Motorola. Pro koho se Canon nakonec rozhodně a jestli k dohodě vůbec dojde, si nicméně budeme muset počkat, neboť spekulace jsou alespoň prozatím chudé na jakékoli podrobnosti.