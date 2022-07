Nikon po 60 letech končí se zrcadlovkami. Připojí se ke svému odvěkému rivalovi

Když se řekne fotoaparát, patrně si většina z nás představí digitální zrcadlovku. Konstrukce se zkratkou DSLR (z anglického Digital Single-Lens Reflex) je stále ve světě oblíbená jak mezi pokročilými amatéry, tak i u profesionálů, ovšem v posledních letech se začínají více prosazovat takzvané bezzrcadlovky s výměnnými objektivy. Průkopníkem v této oblasti je japonské Sony, které se svou modelovou řadou Alpha trh s fotoaparáty zásadně proměnilo.

Rostoucí poptávka po bezzrcadlovkách pomalu začala ohrožovat prodeje velké dvojky, tedy Canonu a Nikonu. Ta se DSLR fotoaparátů držela zuby nehty, především kvůli robustnímu ekosystému objektivů. Před časem si jednička na trhu Canon musela přiznat, že DSLR nemají budoucnost, a loni vydala prohlášení, že fotoaparát EOS-1D X Mark III bude poslední profesionální zrcadlovkou.

Nyní se ke svému odvěkému rivalovi přidává také Nikon, který tahá za kratší konec jak u zrcadlovek, tak i u bezzrcadlovek. Tokijská firma, alespoň tedy podle serveru Nikkei, po 60 letech vývoj DSLR ukončí. Posledním modelem se zrcadlem by měl být Nikon D6, přičemž nyní se bude tradiční výrobce fotoaparátů soustředit pouze na bezzrcadlovky. To ovšem neznamená, že by Nikon ukončil výrobu DSLR – všechny stávající modely bude i nadále vyrábět a distribuovat.

Při pohledu na čísla se není čemu divit. Ještě v roce 2017 zaznamenal Nikon rekordní dodávky na trh, když z jeho výrobních linek sjelo 11,67 milionu fotoaparátů, což bylo zhruba v době, kdy Sony začalo uspívat se svými bezzrcadlovkami. V roce 2021 dodal Nikon na trh pouze 5,34 milionu kusů, což se citelně promítlo do postavení firmy vůči konkurentům.