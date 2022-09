Jaká je budoucnost mobilní fotografie? Viceprezident Qualcommu v tom má jasno

Judd Heape z Qualcommu se rozpovídal na téma fotoaparátů v telefonech

Budoucnost je podle něj v rukou umělé inteligence

Dočkat bychom se mohli také nižšího počtu fotoaparátů a konce poddisplejových selfie

Mobilní fotografie svou kvalitou de facto zahubila segment kompaktních fotoaparátů. Ty se spoléhaly především na své malé rozměry a skvělý poměr cena/výkon, avšak se stále se zlepšujícími telefony a jejich fotografickými schopnostmi přestalo dávat smysl pořízení separátního zařízení na fotografování. Nyní se pozornost telefonů obrací na segment klasických DSLR, lidově řečeno zrcadlovek, které by mohly telefony postupně nahradit. Alespoň tak to naznačil viceprezident Qualcommu pro fotoaparáty Judd Heape v rozhovoru pro server Android Authority.

Budoucnost vidí Heape především ve využití umělé inteligence, která by mohla za pomocí algoritmů a analýzy scény fotografie vhodně vylepšovat a kompenzovat tak fyzikální nedostatky optiky. Ty totiž budou kvůli menším rozměrům vždy přítomné a nemohou v tomto ohledu konkurovat profesionálním jednoúčelovým zařízením. Pokročilé algoritmy firmy nasazují už nyní, například při živých náhledech v nočním režimu nebo v podobě neurální sítě HDRNet, kterou využívá Google pro natáčení videa v HDR.

Umělá inteligence brzy převezme otěže

Použití umělé inteligence ve fotografii může být podle Heapa rozděleno do čtyř fází. V první se jedná o rozpoznání scény. Ve druhé algoritmy ovládají automatické ostření, vyvážení bílé a expozici. Třetí fáze zahrnuje rozpoznávání jednotlivých segmentů a dílčích elementů scény, například rozpoznávání obličeje, detekce úsměvu či křivého horizontu. V rámci čtvrté fáze poté umělá inteligence bude kombinovat nejen první tři zmíněné, ale přidá k tomu ještě vlastní zpracování snímku, tedy postprocessing. K tomu, že výsledná fotografie bude více dílem umělé inteligence než člověka, bychom se dle Heapa mohli dostat přibližně do pěti let.

Heape se nebojí ani přímo vyzvat na souboj DSLR. Podle jeho tvrzení už nyní telefony se Snapdragonem zpracovávají obraz desetkrát lépe, než ty největší a nejvybavenější fotoaparáty od Nikonu a Canonu. Díky tomu mohou údajně více tlačit na kvalitu výsledných fotografií a kompenzovat fyzikální nedostatky malé optiky a čipu. Smartphony jsou podle něj mnohem efektivnější a do budoucna se budou zlepšovat a zrychlovat, čímž budou posunovat hranice možného.

Nutno podotknout, že Heape mluví především o klasických zrcadlovkách, od kterých dávají i ti největší výrobci postupně ruce pryč. Budoucnost klasických fotoaparátů nejedna firma vidí v bezzrcadlovkách, které moderní technologie nasazují mnohem dříve, ve větším měřítku a mnohem úspěšněji. Porazit postupně umírající segment, který je pro mnohé symbolem kvalitní fotografie, je tak sice chvályhodné, avšak v mnoha ohledech zavádějící.

Megapixelové závody znovu ožily

Fotoaparáty v chytrých telefonech zažívají v posledních letech překotný vývoj, přičemž některé firmy se zaměřují na zvětšování fotografického čipu, zatímco ostatní spoléhají na vyšší počet megapixelů. Po krátké pauze, kdy se megapixelové závody na chvíli uklidnili se v poslední době tento boj znovu rozhořel naplno, například s příchodem Motoroly Edge 30 Ultra, která se pyšní 200Mpx snímačem.

Na čísle 200 se ale Qualcomm zastavit nehodlá, neboť jeho hlavní rival MediaTek už nyní u čipsetu Dimensity 9000 podporuje až 320 Mpx. Chytré telefony ve spojení s moderními algoritmy využívají vysoký počet megapixelů k jejich spojování a vytváření větších celků, díky čemuž by výsledná fotografie měla být kvalitnější. Zde ovšem nezáleží pouze na samotném čísle, ale právě na kvalitě oněch algoritmů.

Vysoký počet megapixelů se stejně jako 1“ senzory mohou snadno stát marketingovou vábničkou, která nabude mít reálný dopad na kvalitu fotografie. Nasadit totiž do telefonu velký snímač a nedoprovodit ho adekvátní optikou totiž znamená, že telefon může využít pouze část snímače, nikoli celou jeho plochu. Nasazení anamorfních čoček by mohlo podle Heapa pomoci, avšak v krátkodobém horizontu půjde o velkou výzvu.

Významného vylepšení se dočká také video

Důležitou součástí každého telefonu je také jeho schopnost natáčet videa. Na rozdíl od fotografie jsou na něj mnohem přísnější nároky a mnohem méně odpouští chyby. Heap věří, že v brzké budoucnosti bude pro vylepšení kvality videa představen separátní hardware uvnitř smartphonu, který si lépe poradí s rozlišováním kůže, vlasů, nebe či trávy, jejich vzájemného odlišení a správného nastavení pro každou jednotlivou část scény.

Co se týče rozlišení a snímkové frekvence videa, Heape tvrdí, že se na nějakou dobu zastavíme u 8K při 30 snímcích za sekundu. Podle něj bychom se v příštích letech mohli dostat i na 60 snímků, avšak limitace hardwaru jsou v současné době příliš vysoké na to, aby výrobci tlačili v tomto ohledu na pilu. O to více můžeme očekávat vylepšení funkcí u nižších rozlišení, jako je kupříkladu elektronická stabilizace videa, vyšší kvalita při natáčení v horších světelných podmínkách nebo noční časosběrná videa, to vše v rozlišeních 4K či Full HD.

Chcete kvalitní fotografie? Zapomeňte na kameru pod displejem

Heape si nezapomněl rýpnout ani do jedné z největších inovací na poli fotoaparátů posledních let, tedy poddisplejové selfie kamery. Tu sice ocenil jako skvělou volbu pro ty, kteří chtějí mít smartphone s displejem od kraji ke kraji bez jakéhokoli narušení, avšak pokud vám kvalita fotoaparátu není lhostejná, měli byste se tomuto řešení obloukem vyhnout. Podle Heapa toto není správný směr, především s ohledem na to, že pixely před optikou budou vždy překážet a snižovat kvalitu snímků.

Viceprezident Qualcommu se nebojí ani návrhu na snížení počtu fotoaparátů na zadní straně. Dle jeho tvrzení by výrobci mohli zachovat teleobjektiv, avšak klasický a širokoúhlý fotoaparát by se mohl sloučit do jednoho, čímž by se ušetřilo místo a také snížila energetická náročnost.

Judd Heape ve svém rozhovoru každopádně poskytl zajímavý pohled na budoucnost fotoaparátů v chytrých telefonech. Jestli se jeho předpovědi vyplní, nebo se odvětví vydá úplně jiným směrem, to ukáže až čas.

Co si o Heapových myšlenkách myslíte vy, naši čtenáři? Dejte nám vědět do komentářů.