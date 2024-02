Smartphone kolem ruky: Motorola nám ukázala nejnovější koncept, dokonalý není

Motorola přivezla do Barcelony nový koncept ohebného telefonu

Můžete si jej obtočit kolem ruky, má k tomu i speciálně tvarovanou baterii

Flexibilní displej je velký 6,9″, zmenší se však na 4,6″

Motorola se snaží nestát pozadu v otázce toho, jaké různé konceptuální pokusy lze vymyslet s technologií flexibilního displeje. Na veletrhu MWC 2024 v Barceloně představila svůj telefon s ohebným displejem, který obtočíte kolem ruky a můžete jej používat namísto chytrých hodinek.

Telefon na zápěstí

Smartphone nemá jméno, jde o koncept, na kterém Motorola pracovala s korejským obrem LG. Ten dodal onen flexibilní displej, na kterém tento počin stojí a padá. Myšlenka je jednoduchá – telefon používáte v klasickém režimu, namísto do kapsy jej však odložíte na zápěstí, kolem kterého si jej obtočíte.

Zařízení disponuje 6,9″ zobrazovačem, který se umí z poloviny přehnout do tvaru podkovy. Nejčastější využití bude takové, že si telefon umístíte na ruku, jak už jsme zmínili. V takovém případě musíte na ruce nosit těžký magnetický náramek, na který se telefon připne.

Bez něj by na ruce nedržel v ideální poloze a pořád by se protáčel. Druhým využitím může být stojánek, kdy telefon na část displejové plochy postavíte. Prostor pro používání se tím zmenší na 4,6″.

Zvláštní baterie a žádný fotoaparát

Bez zajímavosti není ani povrch telefonu jako takový. Záda jsou z látkového povrchu, který je příjemnější na omak než plast nebo kov. Mnohem lépe si také rozumí s kovový magnetickým řemínkem, který musíte na ruce nosit pro upevnění telefonu.

Že jde o koncept poznáte i podle toho, že na zádech nenašel místo fotoaparát. Konstrukce je tak unikátní, že výrobce nabídl pouze jediný fotoaparát, a to selfie kamerku ve výřezu displeje. Pro samotný koncept je také velmi důležitá baterie, která musela být rozkouskovaná do několika částí, aby bylo možné tělem ohýbat. Klasický plochý akumulátor by zde být nemohl.

Výrobce nechtěl sdílet žádné informace ohledně případného uvedení do ostrého prodeje, nejspíš jde skutečně jen o koncept, o demonstraci technologií. Nakonec nejde o první podobný pokus Motoroly, která již v minulosti ukázala například smartphone Rizr s rolovacím displejem.