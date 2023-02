Motorola Rizr: unikátní smartphone s rolovacím displejem se skládá jinak než konkurence

Veletrh MWC není jenom o hotových mobilních telefonech a jejich příslušenství, ale i o zajímavých prototypech, na nichž výrobci demonstrují kreativní využití některých technologií. To je případ i Motoroly Rizr, což je funkční koncept smartphonu s rolovacím displejem. Oproti dřívějším prototypům jiných značek ale Motorola použila zcela jiný form factor.

👀 Wow! Think I've found my favourite gadget at #MWC23 before it even starts. This concept rollable is really impressive and @Moto was confident enough to let us have hands-on time. Interesting to watch the road to commercialisation on this one… pic.twitter.com/EDgkWsOm1t

— Ben Wood (@benwood) February 26, 2023