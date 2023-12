Smartphone jako webkamera k počítači? Microsoftu se zalíbil nápad Applu

Vybrané telefony s Androidem půjde použít jako počítačovou webkameru

Microsoftu se zjevně zalíbila funkce Continuity Camera z počítačů Apple

Podporovány by měly být telefony s integrovanou funkcí Link to Windows

Microsoft vyvíjí značné úsilí, aby prostřednictvím aplikace Propojení s telefonem co nejblíže „skamarádil“ telefony s Androidem a počítače s Windows. V aktuální podobě aplikace umí obsluhovat mobilní hovory a SMS, vzájemně přenášet data, zobrazovat notifikace nebo rychle přistupovat k fotografiím, u vybraných telefonů lze dokonce zrcadlit obrazovku telefonu přímo na počítač. Nyní Redmondští připravují další zajímavé vylepšení.

Systém Windows se naučí používat mobilní fotoaparát jako webkameru

V kódu nejnovější verze aplikace Link to Windows pro Android se objevilo několik řádků, které naznačují využití mobilního fotoaparátu coby webkamery počítače. V současnosti lze na displej počítače zrcadlit dění v mobilní fotoaplikaci, avšak počítač s tímto obrazem neumí nijak pracovat – vše se děje pouze vzdáleně na mobilu. S chystanou úpravou aplikace by mělo být možné využívat fotoaparát telefonu napřímo, jako by se jednalo o kameru počítače. To se může hodit ve chvílích, kdy počítač žádnou webkameru nemá, nebo ji má nekvalitní.

Microsoft navíc nepočítá pouze s obyčejným streamem obrazu, ale i s doprovodnými funkcemi, jako jsou videoefekty, rozmazávání pozadí, aplikace filtrů nebo retušování obličeje. Chybět nemá ani „auto framing“, což je obdoba funkce Center Stage z počítačů Applu, která umí udržovat v záběru obličej pohybujícího se uživatele. V kódu jsou zmíněna i upozornění na to, že se telefon přehřívá, a proto není možné fotoaparát spustit.

S nápadem využívat telefon jako webkameru přišel loni Apple v operačním systému macOS Ventura, a to prostřednictvím funkce Continuity Camera. V jeho případě je pochopitelně možné použít pouze iPhony, ve Windows bude zřejmě tato funkce omezená na úzký okruh telefonů, u nichž je funkce Phone Link integrovaná přímo do systému – jedná se o vybrané telefony od Samsungu, OnePlus a Oppo, brzy by se k nim měl přidat i chystaný OnePlus 12.

