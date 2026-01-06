Sluchátka i repráček v jednom: TDM Neo mají unikátní konstrukci, chybí jim ale klíčová funkce

- TDM Neo kombinují náhlavní sluchátka s možností fungování jako reproduktoru
Hudba se dá poslouchat různými způsoby, přičemž mezi nejčastější patří sluchátka či přenosné reproduktory, podle toho, zda se o svůj hudební vkus chcete podělit i s ostatními, či nikoli. Pokud jste se ale nemohli rozhodnout či jste našli v jeden moment využití pro oba tyto způsoby, nevyhnuli jste se nutnosti s sebou nosit dvě separátní zařízení. To se nicméně podle všeho příliš nezamlouvalo nové společnosti TDM (což má znamenat Tomorrow Doesn’t Matter – na zítřku nezáleží), která na veletrhu CES v Las Vegas představila sluchátka s názvem Neo.
Sluchátka a repráček v jednom
Sluchátka Neo na první pohled vypadají jako tradiční bezdrátová sluchátka přes uši, ale mají extra flexibilní náhlavní pásek, který lze otočit a srolovat kolem náušníků tak, aby se z nich stal relativně kompaktní bezdrátový reproduktor. Koncept sluchátek, která slouží zároveň jako reproduktory, nejsou zcela novým nápadem, ale předchozí modely buď používají náušníky, které se otáčejí o 180 stupňů směrem ven, nebo náušníky s otevřenou zadní stranou, takže vše, co posloucháte, slyší i lidé kolem vás.
Neo na to jdou o trochu jinak. V režimu sluchátek se používá dvojice 40mm měničů uvnitř náušníků, takže váš hudební vkus zůstává čistě vaší záležitostí. Přepnutím do režimu reproduktorů, a to buď stisknutím tlačítka, nebo srolováním sluchátek Neo, se tyto vnitřní měniče vypnou a aktivuje se druhá dvojice 40mm měničů směřujících směrem ven, takže můžete sdílet svou hudbu i s ostatními. TDM neopomnělo zmínit ani působivou výdrž baterie až 200 hodin v režimu sluchátek, nicméně v režimu reproduktorů, kdy 40mm měniče mají o poznání vyšší hlasitost, klesá výdrž na něco málo přes 10 hodin. Neo používá dvojici 1500mAh baterií, které může uživatel vyměnit, což potenciálně prodlužuje životnost sluchátek.
Bezdrátové připojení je zajištěno prostřednictvím Bluetooth 6 s podporou multipoint a Auracast, nebo můžete také použít 3,5mm audio konektor pro připojení ke starším zařízením. K dispozici je také mikrofon pro volání nebo aktivaci hlasových asistentů, včetně Siri, Alexy a Google Assistanta, a to jak v režimu sluchátek, tak i v režimu reproduktoru.
TDM plánuje uvést sluchátka Neo na trh prostřednictvím crowdfundingové kampaně Kickstarter, která bude spuštěna ještě tento měsíc. Sluchátka mají být k dispozici v černé nebo bílé barvě za 249 dolarů, tedy přibližně 6250 korun s daní. To je sice poměrně příznivé, avšak až do chvíle, než narazíte na největší překážku – sluchátkům totiž chybí funkce aktivního potlačení hluku. Sluchátka se spoléhají pouze na své náušníky z paměťové pěny, které pasivně blokují okolní zvuky, což může být pro řadu zájemců nepřekonatelná překážka.