První sluchátka od Fenderu: vydrží extrémních 100 hodin a mají vyměnitelnou baterii

- Kytary už Fenderu nestačí, teď se pouští do bezdrátových sluchátek
- Jejich první počin s názvem Mix nabídne modulární design s možností výměny baterie
- Za přibližně 7500 korun má nabídnout až 100 hodin poslechu
Značku Fender jistě zná každý, kdo se někdy byť jen na okamžik mihnul okolo hudebního světa. Výrobce hudebních nástrojů a zesilovačů má nicméně také dceřinou společnost s názvem Fender Audio, která se zaměřuje na produkty i pro lidi, kteří nemají hudební sluch a neumí hrát na hudební nástroje. Jejich vůbec první bezdrátová sluchátka firma představila ještě před veletrhem CES v Las Vegas, přičemž od nabité konkurence se odlišují několika zajímavými vychytávkami.
Fender chce být více, než jen výrobce kytar
Bezdrátová sluchátka s uzavřenou konstrukcí jménem Mix vsází především na působivou výdrž baterie, modulární design a udržitelnost. V tomto případě se nicméně nemá jednat jen o marketingový tahák, ale u sluchátek od Fenderu si můžete vyměnit nejen náušníky a hlavový most za jiný, pokud dojde k jejich opotřebení či vás omrzí barevná kombinace, ale v případě nutnosti půjde snadno vyměnit i akumulátor. Právě integrované baterie bývají jedním z nejčastějších důvodů, proč bezdrátová sluchátka putují do šrotu – výměna baterie totiž bývá finančně nerentabilní a nezřídka kdy by při pokusu o výměnu došlo také k nenávratnému poškození sluchátek.
V náušnicích sluchátek Mix se skrývá dvojice 40mm grafenových měničů a několik dalších překvapení. Po sejmutí náušníků se na jedné straně se objeví odnímatelný panel pro výměnu baterie sluchátek Mix, zatímco na druhé straně se skrývá úložný prostor pro bezdrátový vysílač s koncovkou USB-C. Sluchátka Mix lze díky tomu připojit k audio zdrojům pomocí kabelu USB-C nebo bezdrátově přes Bluetooth 5.3 s podporou kodeků SBC a AAC. Přepnutím na přiložený vysílač lze aktivovat bezztrátové streamování LHDC 96 kHz/24 bitů a také bezdrátové režimy LC3 a Auracast s nízkou latencí. Když se baterie sluchátek Mix zcela vybije, můžete dokonce přejít na použití 3,5mm audio kabelu.
Co se týče výdrže, sluchátka mají nabídnout až 52 hodin přehrávání s ANC, nebo až neuvěřitelných 100 hodin bez ANC. Fender Audio rovněž uvádí, že 15minutové rychlé nabití poskytne až osm hodin přehrávání s aktivním potlačením hluku, nebo téměř dvojnásobek, pokud necháte funkci ANC vypnutou. Fender Mix se dostanou na trh začátkem letošního roku a alespoň pro začátek budou k dispozici v olympijské bílé a mrakodrapové černé barvě za 300 dolarů (cca 7500 korun).