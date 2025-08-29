Slevy v PlayStation Store na konec prázdnin: tyhle hry by vám rozhodně neměly uniknout

- Hledáte zajímavé slevy na hry pro PlayStation 5 a 5 Pro?
- Do obchodu PlayStation Store zavítaly zajímavé slevy na poslední prázdninový záchvěv
- Se slevou až 80 % lze pořídit Hogwarts Legacy nebo trilogii her Mafia
Léto je na konci, děti počítají poslední dny, než se naplno vrátí do školních lavic. Přestože během září máme všichni většinou méně času, je to ideální čas pro nákup některých her, se kterými pak budete moci zabíjet čas v průběhu podzimu. Sony přichystalo do svých tradičních slev celou řadu zajímavých her. Pojďme se na některé z nich podívat.
Kdo by neměl rád zajímavé slevy. Ačkoli jsou mnohé hry pro konzole PlayStation atraktivní samy o sobě a jejich vývojáři si zaslouží respekt, z pohledu čtenáře rozhodně potěší, když se nějaké tu a tam objeví v akci. Tento seriál se věnuje výhodným nabídkám na PlayStation Store a přináší vám pravidelné tipy na zábavné hry.
Akce běží v době publikace článku – jejich platnost nejsme schopni vždy garantovat a některé už mohly pominout (u každého titulu uvádíme, do kdy je sleva aktivní). Nejaktuálnější zvýhodněné nabídky naleznete přímo v PlayStation Store ve vaší konzoli. Hodnocení na serveru Metacritic odpovídá verzi hry pro konzoli od Sony, nejčastěji PlayStation 4 nebo 5. Ceny uvádíme přesně tak, jak jsou uvedeny v obchodě.
Hogwarts Legacy
- Sleva: 80 % (původní cena 1 779 Kč, nyní 355,80 Kč)
- Žánr: RPG
- Hodnocení Metacritic: 84/100
- Platnost slevy: do 11. září 2025
Fanoušci Harryho Pottera, respektive celého univerza sisovatelky J. K. Rowling, zpozorněte. Do slevové akce se dostala deluxe edice RPG Hogwarts Legacy, které vyšlo na PC a nové konzole v únoru letošního roku. Příběh se odehrává dávno před událostmi první knihy o brýlatém kouzelníkovi, jde ale o první tak velkou a komplexní hru z tohoto univerza. Pro fanoušky tedy povinnost!
Informujeme konkrétně o standardní ne-deluxe edici, která nabízí pouze samotnou hru bez původních bonusů pro předobjednávky. I tak jde ale o výborný nákup, protože za 355 korun hra nikdy k mání nebyla. Dlužno však podotknout, že pokud patříte k předplatitelům PlayStation Plus Extra či Premium, máte Hogwarts Legacy k dispozici v rámci herního katalogu zdarma, respektive v ceně předplatného.