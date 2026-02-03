TOPlist

Slevy v PlayStation Store končí za pár dní: Days Gone, Warhammer a Star Wars Outlaws za pár korun

Jakub Fišer
Jakub Fišer 3. 2. 9:00
0
Days Gone Remaster
  • Hledáte zajímavé slevy na hry pro PlayStation 5 a 5 Pro?
  • V obchodě PlayStation Store dobíhají novoroční slevy, ale už jenom pár dní
  • Nyní jsme se zaměřili na tituly, které už jsou venku nějakou dobu, leč celá řada z vás je možná nehrála

Obchod PlayStation Store s digitálními kopiemi her pro konzole PlayStation 5 a 4 nabízí už od ledna své novoroční slevy. Drtivá většina těchto slev končí už za pár dní, konkrétně už ve čtvrtek 5. února, proto není od věci si naposledy zrekapitulovat, o co jde a na co se můžete těšit.

Kdo by neměl rád zajímavé slevy. Ačkoli jsou mnohé hry pro konzole PlayStation atraktivní samy o sobě a jejich vývojáři si zaslouží respekt, z pohledu čtenáře rozhodně potěší, když se nějaké tu a tam objeví v akci. Tento seriál se věnuje výhodným nabídkám na PlayStation Store a přináší vám pravidelné tipy na zábavné hry.

Akce běží v době publikace článku – jejich platnost nejsme schopni vždy garantovat a některé už mohly pominout (u každého titulu uvádíme, do kdy je sleva aktivní). Nejaktuálnější zvýhodněné nabídky naleznete přímo v PlayStation Store ve vaší konzoli. Hodnocení na serveru Metacritic odpovídá verzi hry pro konzoli od Sony, nejčastěji PlayStation 4 nebo 5. Ceny uvádíme přesně tak, jak jsou uvedeny v obchodě.



Nová konzole Sony PlayStation 5 Pro



Nepřehlédněte

PlayStation 5 jen za 9 tisíc korun? Tady ho pořídíte nejlevněji v Česku

Days Gone Remastered

  • Sleva: 40 % (původní cena 1 189 Kč, nyní 713,40 Kč)
  • Žánr: akční s otevřeným světem
  • Hodnocení Metacritic: 78/100
  • Platnost slevy: do 5. února 2026

Days Gone Remastered vás vezme do drsného, post-pandemického Oregonu, kde se z bývalého psance Deacona St. Johna stává lovec odměn bojující o přežití v otevřeném světě plném nakažených a nepřátelských gangů. Remaster na PS5 přidává vyšší rozlišení, stabilnější framerate 60 fps a kratší načítání, takže masivní hordy „freakerů“ působí ještě intenzivněji. Původní hra vyšla v roce 2019, remaster v dubnu 2025.

Hra sází na kombinaci tichého postupu, akce a vylepšování motorky, která je vaším hlavním dopravním prostředkem i záchrannou brzdou při útěku z přestřelek. Díky atmosférickému prostředí, dynamickému počasí a postupnému odkrývání Deaconova osobního příběhu je Days Gone ve slevě na PS Store zajímavá volba pro fanoušky singleplayerových open worldů.

Vstoupit do diskuze
Zdroj článku
Autor článku Jakub Fišer
Jakub Fišer
Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.

Další dnešní články

První šek Applu
První šek od Applu má nového majitele. Sběratel ho získal za astronomickou sumu
Marek Bartík
Marek Bartík M. Bartík 6:30
0
Elektromobil Tesla Model S
Nečekané rozhodnutí Elona Muska: oblíbené Tesly končí, aby uvolnily místo robotům
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok včera 20:00
2
Muž sedící u počítače
Windows 11 v roce 2026: chytřejší vyhledávání, AI agenti, videotapety a spousta dalších novinek
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. včera 19:00
0
iPhone 17 Pro připravený pro offsidový systém v brazilské fotbalové lize
Tohle v Evropě nemáme: Brazilci krotí ofsajdy pomocí iPhonů
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok včera 18:00
4

Kapitoly článku