Slevy v PlayStation Store končí za pár dní: Days Gone, Warhammer a Star Wars Outlaws za pár korun

- Hledáte zajímavé slevy na hry pro PlayStation 5 a 5 Pro?
- V obchodě PlayStation Store dobíhají novoroční slevy, ale už jenom pár dní
- Nyní jsme se zaměřili na tituly, které už jsou venku nějakou dobu, leč celá řada z vás je možná nehrála
Obchod PlayStation Store s digitálními kopiemi her pro konzole PlayStation 5 a 4 nabízí už od ledna své novoroční slevy. Drtivá většina těchto slev končí už za pár dní, konkrétně už ve čtvrtek 5. února, proto není od věci si naposledy zrekapitulovat, o co jde a na co se můžete těšit.
Kdo by neměl rád zajímavé slevy. Ačkoli jsou mnohé hry pro konzole PlayStation atraktivní samy o sobě a jejich vývojáři si zaslouží respekt, z pohledu čtenáře rozhodně potěší, když se nějaké tu a tam objeví v akci. Tento seriál se věnuje výhodným nabídkám na PlayStation Store a přináší vám pravidelné tipy na zábavné hry.
Akce běží v době publikace článku – jejich platnost nejsme schopni vždy garantovat a některé už mohly pominout (u každého titulu uvádíme, do kdy je sleva aktivní). Nejaktuálnější zvýhodněné nabídky naleznete přímo v PlayStation Store ve vaší konzoli. Hodnocení na serveru Metacritic odpovídá verzi hry pro konzoli od Sony, nejčastěji PlayStation 4 nebo 5. Ceny uvádíme přesně tak, jak jsou uvedeny v obchodě.
Days Gone Remastered
- Sleva: 40 % (původní cena 1 189 Kč, nyní 713,40 Kč)
- Žánr: akční s otevřeným světem
- Hodnocení Metacritic: 78/100
- Platnost slevy: do 5. února 2026
Days Gone Remastered vás vezme do drsného, post-pandemického Oregonu, kde se z bývalého psance Deacona St. Johna stává lovec odměn bojující o přežití v otevřeném světě plném nakažených a nepřátelských gangů. Remaster na PS5 přidává vyšší rozlišení, stabilnější framerate 60 fps a kratší načítání, takže masivní hordy „freakerů“ působí ještě intenzivněji. Původní hra vyšla v roce 2019, remaster v dubnu 2025.
Hra sází na kombinaci tichého postupu, akce a vylepšování motorky, která je vaším hlavním dopravním prostředkem i záchrannou brzdou při útěku z přestřelek. Díky atmosférickému prostředí, dynamickému počasí a postupnému odkrývání Deaconova osobního příběhu je Days Gone ve slevě na PS Store zajímavá volba pro fanoušky singleplayerových open worldů.