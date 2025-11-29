TOPlist

Slevy Black Friday v PlayStation Store: tyhle hry by vám rozhodně neměly uniknout

Jakub Fišer
Jakub Fišer 29. 11. 12:00
0
Snímek ze hry Battlefield 6
  • Hledáte zajímavé slevy na hry pro PlayStation 5 a 5 Pro?
  • Do obchodu PlayStation Store zavítaly zajímavé slevy díky akci Black Friday
  • V našem dnešním výběru jsme se zaměřili na horké novinky, například Battlefield 6

Masivní slevová akce Black Friday se nevyhýbá ani digitálním kopiím her. Fanoušci na konzolích PlayStation 5 a 5 Pro mohou využít slev v obchodě PlayStation Store, kde koupíte s velkými slevami starší a ikonické hity, anebo s trochu nižšími slevami horké novinky z letošního roku. A na ty jsme se zaměřili právě my!

Kdo by neměl rád zajímavé slevy. Ačkoli jsou mnohé hry pro konzole PlayStation atraktivní samy o sobě a jejich vývojáři si zaslouží respekt, z pohledu čtenáře rozhodně potěší, když se nějaké tu a tam objeví v akci. Tento seriál se věnuje výhodným nabídkám na PlayStation Store a přináší vám pravidelné tipy na zábavné hry.

Akce běží v době publikace článku – jejich platnost nejsme schopni vždy garantovat a některé už mohly pominout (u každého titulu uvádíme, do kdy je sleva aktivní). Nejaktuálnější zvýhodněné nabídky naleznete přímo v PlayStation Store ve vaší konzoli. Hodnocení na serveru Metacritic odpovídá verzi hry pro konzoli od Sony, nejčastěji PlayStation 4 nebo 5. Ceny uvádíme přesně tak, jak jsou uvedeny v obchodě.



EA Sports FC 26

  • Sleva: 50 % (původní cena 1 899 Kč, nyní 949,50 Kč)
  • Žánr: sportovní simulace
  • Hodnocení Metacritic: 77/100
  • Platnost slevy: do 2. prosince 2025

Nejnovější ročník slavné fotbalové série je v obchodě s digitálními kopiemi PlayStation Store v akci. EA Sports FC 26 přináší přepracovanou hratelnost inspirovanou zpětnou vazbou komunity: výrazně vylepšené driblingy, chytřejší AI, realističtější pohyby brankářů a nové role hráčů dělají z „FC 26“ možná nejlepší fotbalový zážitek letošního roku.

Navíc nabízí širokou licenci: přes 20 000 hráčů, 750+ klubů a národních týmů, 120+ stadionů a přes 35 lig. Fanoušci českého fotbalu najdou ve hře jak tuzemskou reprezentaci, tak i tři kluby: AC Sparta Praha, SK Slavia Praha a FC Viktoria Plzeň, česká liga bohužel ani po letech ve hře není.

